ВИДЕО ⟩ «Это огонь!»: Наташа Королева станцевала в бане и показала, что у нее под полотенцем

В Instagram 47-летняя артистка опубликовала несколько видеороликов, в которых показала, как провела выходные. Королева, ее муж Сергей Глушко и их друзья отправились в один из загородных клубов Подмосковья, где они устроили настоящий праздник души и тела.

«Банный сезон объявляю открытым! С лёгким паром», – объявила Королева, позвонив в подвешенный к стене бани колокольчик.

Но на этом певица не успокоилась: как истинно творческая натура, она устроила зажигательные танцы на поляне рядом с банькой. Наталья в одном полотенце спела и станцевала для своих поклонников. В танце Королева то и дело распахивала полотенце, демонстрируя на камеру красные трусики бикини.

«А сама в купальнике. Так не честно», – возмутился в комментариях один из подписчиков звезды, видимо, рассчитывавший на большее.