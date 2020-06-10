ВИДЕО ⟩ «Это огонь!»: Наташа Королева станцевала в бане и показала, что у нее под полотенцем

Наташа Королева впервые за лето открыла банный сезон. Восторгу певицы не было предела – и она решила поделиться своей радостью с поклонниками, пишет KP.
В Instagram 47-летняя артистка опубликовала несколько видеороликов, в которых показала, как провела выходные. Королева, ее муж Сергей Глушко и их друзья отправились в один из загородных клубов Подмосковья, где они устроили настоящий праздник души и тела.
«Банный сезон объявляю открытым! С лёгким паром», – объявила Королева, позвонив в подвешенный к стене бани колокольчик.
Но на этом певица не успокоилась: как истинно творческая натура, она устроила зажигательные танцы на поляне рядом с банькой. Наталья в одном полотенце спела и станцевала для своих поклонников. В танце Королева то и дело распахивала полотенце, демонстрируя на камеру красные трусики бикини.
«А сама в купальнике. Так не честно», – возмутился в комментариях один из подписчиков звезды, видимо, рассчитывавший на большее.
Муж артистки Сергей Глушко в это время наблюдал за женой из купели. Впрочем, затем он тоже порадовал подписчиков тем, что у него получается лучше всего – стриптизом: Тарзан продемонстрировал накачанный торс. Судя по всему, в бочке он сидел абсолютно обнаженным – от конфуза его спасли только бортики купели, скрывшие то, что не полагается демонстрировать в соцсетях.