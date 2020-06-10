Умер боровшийся с коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин

78-летний сатирик Анатолий Трушкин умер в больнице. Как сообщает Telegram-канал Mash, у артиста был коронавирус, заболевание протекало в тяжелой форме, передает Lenta.

Сатирик находился в больнице около месяца. В последнее время Трушкин был подключен к аппарату ИВЛ. Накануне вечером артисту стало хуже, врачам не удалось спасти его.

В конце мая друг Трушкина художник Никас Сафронов рассказывал о том, как сатирик борется с коронавирусом. По словам Сафронова, Трушкин дышал самостоятельно, несмотря на большой объем поражения легких, но иногда прибегал к кислородной маске. Сатирик находился в реанимации, его не планировали переводить в обычную палату.