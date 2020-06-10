Не Стебунов: кто находился в машине с нетрезвым Михаилом Ефремовым в момент ДТП

8 июня в Москве произошло ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном компании, специализирующейся на доставке морепродуктов.

В результате полученных травм водитель другой машины Сергей Захаров скончался 9 июня. Вечером того же дня суд отправил Ефремова на домашний арест на 2 месяца.

Многие обсуждают подробности случившегося. Ранее в прессе появилась информация о том, что артист находился в машине не один. Якобы с ним были Иван Стебунов с супругой Еленой Власовой. Однако актер вышел на связь и сообщил, что приехал на место происшествия позже, передает Woman.

Однако ночью 10 июня стало известно, что вместе с Ефремовым мог находиться другой пассажир. Об этом журналистам рассказал очевидец происшествия Владислав Женжебиров. Он видел, как люди вытащили из покореженного автомобиля и артиста, и того, кто его сопровождал. По словам очевидца, это не Стебунов и не актриса Дарья Белоусова, коллега Михаила по театру «Современник».

«Я не знаю, кто это конкретно. Но ни Стебунова, ни Гармаша я не видел. Я не видел женщину, о которой говорили в новостях. Но ведь по камерам пассажира найти смогут. Помню, что молодой парень в спортивной белой футболке и салатовой ветровке. У него была приличная щетина на лице и короткая стрижка», — сообщил Женжебиров «Комсомольской правде».