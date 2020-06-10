Прохожая издалека сделала совместное фото героя «Холостяка» с победительницей шоу

Герой седьмого сезона «Холостяка» и его избранница Барбара Пино всеми силами пытаются доказать, что они станут первой парой, которой удалось-таки сохранить отношения после окончания проекта. Модель часто постит совместные фото с Антоном Криворотовым в Instagram, а теперь выложила на суд общественности и более убедительное доказательство, пишет Экспресс газета.
Барбара показала снимок, на котором они со звездным стоматологом запечатлены издалека со спины. Пара стоит на улице — Антон с рюкзаком и скейтом, а Пино — с велосипедом, и, судя по всему, влюбленные отправляются погулять.
Спасибо за фото незнакомке. Считаю живые фото самые лучшие, а вы?
— уточнила модель в комментариях.
Многие подписчики согласились с тем, что на снимке Пино и герой «Холостяка» выглядят очень мило и естественно и кажутся прекрасной парой. Правда, вокруг Криворотова и его избранницы продолжают кружить нелицеприятные слухи, которые Антон, впрочем, со смехом опровергает. Публика все еще помнит, что фото Барбары нашли на сайте элитного клуба для мужчин, что якобы доказывает ее работу в эскорте. Пино же упорно утверждает, что услуги за деньги не оказывала, а лишь работала моделью.