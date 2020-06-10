Прохожая издалека сделала совместное фото героя «Холостяка» с победительницей шоу

Барбара показала снимок, на котором они со звездным стоматологом запечатлены издалека со спины. Пара стоит на улице — Антон с рюкзаком и скейтом, а Пино — с велосипедом, и, судя по всему, влюбленные отправляются погулять.

Многие подписчики согласились с тем, что на снимке Пино и герой «Холостяка» выглядят очень мило и естественно и кажутся прекрасной парой. Правда, вокруг Криворотова и его избранницы продолжают кружить нелицеприятные слухи, которые Антон, впрочем, со смехом опровергает. Публика все еще помнит, что фото Барбары нашли на сайте элитного клуба для мужчин, что якобы доказывает ее работу в эскорте. Пино же упорно утверждает, что услуги за деньги не оказывала, а лишь работала моделью.