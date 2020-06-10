ФОТО ⟩ Аж пить не хочется: потребители отказываются употреблять вино с Ольгой Бузовой на этикетке

В марте на прилавках появился винный газированный напиток с фотографией поющей ведущей шоу «Дом-2» на этикетке. Очевидно, донские производители хотели раскрутить продукт с помощью популярности Бузовой, но просчитались, передает Medikforum.

Едва шипучка появилась в продаже, как потребители завалили производителей и соцсети жалобами. Недовольны они были как самим содержимым бутылки, производимом в Испании, но реализуемом на Дону, так и фотографией Бузовой на этикетке.

ФОТО: medikforum.ru

В рекламе говорилось, что газированный винный напиток стоимостью 599 рублей (7 евро) хорош будет к блюдам азиатской кухни, закускам, пицце, фруктам и десертам. Реализация его началась только в начале весны, а уже 27 мая в Арбитражном суде Ростовской области появилась информация о намерении расторгнуть контракт с компанией, представляющей интересы российской певицы и телеведущей.