Меган Маркл обвиняют в краже драгоценностей принцессы Дианы

На днях издание National Enquirer выдвинуло неожиданное и серьезное обвинение против герцогини Меган Маркл. Издание сообщило, что перед тем, как Маркл вместе с принцем Гарри покинула Лондон и переехала жить сначала в Канаду, а потом и в США, она якобы прихватила с собой некоторые драгоценности принцессы Дианы, пишет EG.

По подсчетам журналистов, Меган вывезла украшения общей стоимостью 10 миллионов долларов. Как известно, Маркл и правда взяла некоторые драгоценности, а именно кольцо, которое еще в прошлом году подарил ей принц Гарри. Он использовал для изготовления этого кольца два бриллианта из браслета покойной матери. Само собой, это кольцо все еще принадлежит Меган.

Однако, по правилам королевской семьи, все украшения должны были быть возвращены в казну. К слову, Диана после развода с принцем Чарльзом вернула почти все подаренные ей украшения королевской семье. Раз Меган и Гарри отреклись от королевской семьи, то Маркл тоже должна была вернуть все драгоценности, в том числе и те два камня из кольца, однако герцогиня этого так и не сделала.