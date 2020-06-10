Три знака Зодиака, которых этим летом ждут невероятные перемены в любви

СКОРПИОН

Сейчас вы сможете решить все свои личные вопросы, касательно отношений. Кроме того, все другие ваши дела – рабочие, домашние, также будут влиять на ваши любовные дела. Возможно, в вашей жизни появиться человек из прошлого или возобновятся прошлые отношения. Сегодня важно прислушаться к своему сердцу, интуиции и действовать согласно их подсказкам.

ТЕЛЕЦ

Вы уже чувствуете необходимость перемен и активно двигаетесь к ним. Возможно, к вам вернется чувство к человеку из вашего прошлого. Это будет шанс исправить то, что тогда вам помешало. Главное в этом деле – доверять своей интуиции.

КОЗЕРОГ