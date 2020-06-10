ВИДЕО ⟩ Михаил Ефремов расплакался в зале суда

56-летний Михаил Ефремов сегодня был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Артист сразу пожаловался, что чувствует себя плохо, но его все равно отправили на допрос к следователю. После этого звезду направили в Таганский суд, где ему должны предъявить обвинения и выбрать меру пресечения, пишет StarHit.

В зале судя Ефремов выглядел подавленным. Когда его спросили о признании вины, Михаил Олегович утвердительно кивнул. Актер не скрывал эмоции: во время заседания он плакал, сидя за решеткой. «Все это, конечно, чудовищно», — заявил артист.

Представители звезды с самого начала требовали, чтобы его отправили под домашний арест до начала судебных разбирательств. В итоге суд удовлетворил данное ходатойство: актер будет находиться под домашним арестом до девятого августа.