ФОТО ⟩ Cтрадающий от рака Юдашкин напугал поклонников внешним видом

В Сети обсуждают фото российского модельера Валентина Юдашкина, о котором незадолго до смерти Иосиф Кобзон сообщил, что тот страдает от онкологии.

Поклонников буквально испугал внешний вид звезды, всегда казавшимся здоровым и даже упитанным человеком. Однако на новых снимках подписчики увидели, что модельер не просто сильно похудел, но и выглядит изможденным. Они отметили, что даже лицо кутюрье заострилось.

Пост с новыми фото опубликовала на своей странице в Instagram Марина Юдашкина, жена модельера и дизайнера.

«Доброе утро! Завтрак, который я приготовила для Валентина, любимое блюдо Клода Моне, может станет и нашим!» – написала она.

На кадрах Юдашкин запечатлее за сервированным столом, однако при взгляде на него кажется, что он не просто измотан болезнью, но и напуган печальными обстоятельствами. Поклонники заподозрили, что ему могло стать хуже из-за рака.