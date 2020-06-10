Ср, 10.06.2020
Эстонская Рапунцель завораживает своими волосами и не только! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Cтрадающий от рака Юдашкин напугал поклонников внешним видом

Валентин Юдашкин.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Больной раком модельер испугал поклонников нездоровым внешним видом.

В Сети обсуждают фото российского модельера Валентина Юдашкина, о котором незадолго до смерти Иосиф Кобзон сообщил, что тот страдает от онкологии.

Поклонников буквально испугал внешний вид звезды, всегда казавшимся здоровым и даже упитанным человеком. Однако на новых снимках подписчики увидели, что модельер не просто сильно похудел, но и выглядит изможденным.  Они отметили, что  даже лицо кутюрье заострилось.

Пост с новыми фото опубликовала на своей странице в Instagram  Марина Юдашкина, жена модельера и дизайнера.

«Доброе утро! Завтрак, который я приготовила для Валентина, любимое блюдо Клода Моне, может станет и нашим!» – написала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by marinayudashkina (@marinayudashkina) on

На кадрах Юдашкин запечатлее за сервированным столом, однако при взгляде на него кажется, что он не просто измотан болезнью, но и напуган печальными обстоятельствами. Поклонники заподозрили, что ему могло стать хуже из-за рака.

«Совсем Валентин Юдашкин усох. Онкология не отпускает, бедный», – оставил под снимком комментарий telegram-канал о звездах «Немалахов».

НАВЕРХ