Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

Во вторник вечером стало известно, что доставленный в отделение полиции Михаил Ефремов официально задержан. Он должен был явиться в участок еще в 11 часов утра, однако к назначенному времени не пришел, пишут Дни.ру.
Накануне вечером актер устроил ДТП в центре Москвы. Машина звезды на полной скорости выехала на встречную полосу и врезалась в "газель". Водитель грузовика оказался заблокированным в автомобиле. Прибывшие на место аварии службы спасения с трудом извлекли пострадавшего.
Михаил Ефремов не получил и царапины. Судя по видео, которое смогли снять очевидцы, он с трудом стоял на ногах и лыка не вязал. Правда, произошедшее осознавал, хоть и смутно. На кадрах актер заверяет, что поставит на ноги потерпевшего, ведь "денег у него много". Увы, ставить на ноги больше некого. Во вторник утром водитель "Газели" скончался от полученных травм.
После медосвидетельствования Михаила Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде. С утра он должен был прийти в отделение для дальнейшего разбирательства, однако к назначенному времени звезда не явилась.
На суде Ефремов признал вину и назвал произошедшую аварию «чудовищной». Кроме этого артист согласился на домашний арест, который запросило следствие.
У дома артиста в районе Чистопрудного бульвара выставили полицейское оцепление. Также в квартиру актера прибыли несколько бригад медиков. Якобы Ефремов сообщил о плохом самочувствии и вызвал скорую помощь. К вечеру вторника его, наконец, доставили в участок.
Как сообщает телеграм-канал Mash, актер официально задержан сроком на 48 часов. Скоро его должны доставить в суд для избрания меры пресечения. В крови знаменитости, помимо алкоголя, экспертиза обнаружила сильнодействующие наркотические вещества. За езду в нетрезвом виде, которая привела к гибели человека, Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.