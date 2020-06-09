Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

Накануне вечером актер устроил ДТП в центре Москвы. Машина звезды на полной скорости выехала на встречную полосу и врезалась в "газель". Водитель грузовика оказался заблокированным в автомобиле. Прибывшие на место аварии службы спасения с трудом извлекли пострадавшего.

Михаил Ефремов не получил и царапины. Судя по видео, которое смогли снять очевидцы, он с трудом стоял на ногах и лыка не вязал. Правда, произошедшее осознавал, хоть и смутно. На кадрах актер заверяет, что поставит на ноги потерпевшего, ведь "денег у него много". Увы, ставить на ноги больше некого. Во вторник утром водитель "Газели" скончался от полученных травм.

После медосвидетельствования Михаила Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде. С утра он должен был прийти в отделение для дальнейшего разбирательства, однако к назначенному времени звезда не явилась.

На суде Ефремов признал вину и назвал произошедшую аварию «чудовищной». Кроме этого артист согласился на домашний арест, который запросило следствие.

У дома артиста в районе Чистопрудного бульвара выставили полицейское оцепление. Также в квартиру актера прибыли несколько бригад медиков. Якобы Ефремов сообщил о плохом самочувствии и вызвал скорую помощь. К вечеру вторника его, наконец, доставили в участок.