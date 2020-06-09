Анна Седокова выпустила снятый на самоизоляции клип с Янисом Тиммой

В один день я проснулась и подумала, что уже две недели не видела своего мужчину, который до карантина был со мной каждый день на протяжении двух месяцев. Расстояние разделяет не только нас, но и многих других людей по всему миру. Хочется звонить любимым, поддерживать друг друга; говорить, что с ними нам становится теплее. Та любовь, которую мы показываем в клипе, настоящая, искренняя, безграничная. Она сильнее обстоятельств, в которых мы все оказались сейчас,