ХУДОЖЕСТВЕННО! ⟩ Голый Тарзан оседлал турник и представил себя конем

Стриптизер Сергей Тарзан Глушко вновь эпатирует публику в Instagram. Танцовщик выложил фото, на котором предстал полностью обнаженным, гордо восседающим верхом на красном турнике во дворе своего дома. Поза мужчины говорит о том, что он победитель.

«Холст. Масло. Хлеб. Пельмени. „Купание красного меня“ … Все смешалось в доме: люди, кони…» — прокомментировал фото Тарзан.

Поклонники были несколько обескуражены снимком. Многие, конечно, уже привыкли к откровенным фотосессиям кумира, но некоторых он шокировал. Нашлись и те, кто оценил юмор артиста. «Реально конь»; «Соседкам, наверное, нравится!»; «Красивый мужчина. Не каждый бы так разделся»; «Очень оригинально, Петров-Водкин бы оценил», — писали восторженно фанаты.

Тарзан представил себя конем ФОТО: Shutterstock