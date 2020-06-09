Принца Гарри и Меган Маркл критикуют из-за нежелания расставаться с подарком от королевы

Фрогмор-хаус – это здание, построенное в 1684 году. Особняк являлся загородной резиденцией членов королевской семьи. Постройка располагается всего в 1 километре от Виндзорского замка и внесена в список охраняемых объектов.

До своего переезда в новый дом, Меган и Гарри отремонтировали его, что обошлось им в 2,4 миллиона фунта стерлингов (около 2,7 миллиона евро). Вся сумма была взята из суверенного гранта – определенного количества финансов, которые каждый год предоставляются монарху от правительства. Чтобы обустроить свой особняк, супруги обратились к дизайнеру Вики Чарльз, которая и ранее помогала им с ремонтом.

После того, как Гарри и Меган сложили с себя королевские полномочия, они заявили, что планируют оставить Фрогмор в качестве своей резиденции в Великобритании. Однако подобное решение возмутило общественность: многие люди считают, что Гарри и его жене не следует жить в доме, отремонтированном за счет налогоплательщиков, если они больше не часть королевской семьи.

Несмотря на осуждение общественности, Елизавета II дала понять, что поместье Фрогмор должно остаться в собственности Гарри и Меган. Ее величество считает, что если у внука и его супруги не будет собственного дома в Великобритании, то шансов на то, что они вернутся в лоно королевской семьи, практически не останется.

После долгих споров и упреков, которым подверглись Меган и Гарри, они все таки решили сохранить поместье Фрогмор. Чтобы им не ставили в вину то, что они живут в доме, отремонтированном на деньги налогоплательщиков, они обязаны вернуть всю сумму в государственный бюджет. Также они должны будут выплачивать сотни тысяч фунтов за аренду.

Однако финансовое состояние принца Гарри и его семьи в настоящее время неизвестно, поэтому, возможно, что рано или поздно им придется внести изменения в свое соглашение.