ОПАСНОСТЬ! ⟩ Врач рассказала о скрытой угрозе мороженого

По мнению российского врача-терапевта Ольги Кашубиной, это не только тем, что десерт холодный, но и из-за большого содержания сахара в нем.

- Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара, чтобы не превысить дневную норму, - объяснила специалист. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

Также она отметила, что от десерта следует отказаться аллергикам с непереносимостью молока. Быть более аккуратными при его употреблении нужно и тем, у кого не хватает собственного фермента лактозы.