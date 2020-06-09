Знакомые Ефремова предложили собрать деньги для семьи погибшего водителя

«Я считаю, что мы, друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать эту семью», — написал Шендерович на своей странице в сети Facebook, попросив помощи в поиске банковских реквизитов счета, на который можно было бы перевести деньги.

С таким же предложением выступил и журналист Максим Кононенко.

«От того, что вы будете топтать Михаила Ефремова, погибший водитель не воскреснет. Да и родным его вряд ли станет легче. Лучше давайте найдем реквизиты семьи погибшего и обратим бессмысленный гнев во благо помощи семье», — написал журналист на своей странице в сети Twitter.

Ранее желание помочь пострадавшему в ДТП Захарову (на тот момент он еще не умер в больнице) выразила дочь Ефремова Анна-Мария. «Если у кого-то есть контакты его семьи, я готова с ними связаться и как-либо помочь», — обратилась Анна-Мария к подписчикам своего аккаунта в Instagram.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что номер карты сына погибшего водителя скоро будет опубликован.

Вечером 8 июня автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Актер не пострадал, но водитель фургона получил множественные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Утром в пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что пострадавший в аварии умер.

После смерти пострадавшего заведенное против Ефремова дело было переквалифицировано на п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В случае признания виновным Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

На время следствия Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Представитель Продюсерского центра Владимира Смолкина — организатора новой программы проекта «Гражданин поэт» с участием Михаила Ефремова — заявил РБК, что говорить о спектаклях пока рано.