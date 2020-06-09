Внучка актера Стриженова вышла замуж в условиях карантина

На Новый год внучка легендарного советского актера Олега Стриженова получила предложение руки и сердца от своего избранника Артура. Пара вместе уже несколько лет, поэтому Александра, не раздумывая, ответила согласием. 6 июня влюбленные поженились.
Поначалу влюбленные планировали устроить пышное свадебное торжество и пригласить всех звездных родственников, но злосчастная пандемия внесла свои коррективы, и молодым пришлось ограничиться скромным праздником. Хотя и это мероприятие было под угрозой срыва, ведь подготовка к нему с самого начала пошла не по плану.
«Первым делом я взялась за свой внешний вид — хотелось выглядеть на свадьбе на все сто. Записалась к стоматологу Диляре Кузнецовой, ней мы прошли трудоемкий процесс замены передних зубов на виниры. Хочу сказать, что без нее моя свадьба не состоялась бы, ведь в моем списке желаний был очень важный пункт — выйти замуж с красивой улыбкой. Также я записалась к пластическому хирургу Рузанне Митоян, и мы начали подготовку к операции, но, к сожалению, не успели все сделать в срок, ведь я кормила младшую дочь Мию грудью, а потом начался режим самоизоляции», — рассказала Александра «СтарХиту».
Поняв, что многое к намеченной дате просто не успеть, Стриженова опустила руки и уже было собралась пустить все на самотек, но за неделю до празднования все же мобилизовалась и начала усиленную подготовку.
«Теперь о самом торжестве — его и не было... Все запланированое невозможно было осуществить. Дата нашей свадьбы — 6.06. Вы скажете, мол, несчастливое число? Да нет — для нас все числа счастливые. Расписались мы, кстати, в загсе города Жуковский. Кольца купить не удалось, пришлось буквально за день до торжества заказывать их на одном из сайтов, как и платье. То, которое я очень ждала, пришло не вовремя, и я отправилась на регистрацию в спортивном платье, кедах и фате... Ах, да, забыла про медицинские маски», — отметила Александра.
Мероприятие, по словам внучки Олега Стриженова, должно состояться не раньше следующего года. «Запланированная операция на грудь и живот (липосакция) должна состояться, и после нее мы обязательно проведем торжество. Самое главное ждет нас впереди — мы решились на большой шаг — хотим усыновить ребенка, начать строительство дома. И, наверное, скоро у нас родится еще один малыш... В крестные позову дядю и тетю — телеведущих Александра и Екатерину Стриженовых», — заключила Александра.
Вот только брюнетка не стал уточнять, ждет ли она малыша сейчас или только планирует беременность. «На эти вопросы отвечу позже», — заинтриговала она.