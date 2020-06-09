Внучка актера Стриженова вышла замуж в условиях карантина

Поначалу влюбленные планировали устроить пышное свадебное торжество и пригласить всех звездных родственников, но злосчастная пандемия внесла свои коррективы, и молодым пришлось ограничиться скромным праздником. Хотя и это мероприятие было под угрозой срыва, ведь подготовка к нему с самого начала пошла не по плану.

«Первым делом я взялась за свой внешний вид — хотелось выглядеть на свадьбе на все сто. Записалась к стоматологу Диляре Кузнецовой, ней мы прошли трудоемкий процесс замены передних зубов на виниры. Хочу сказать, что без нее моя свадьба не состоялась бы, ведь в моем списке желаний был очень важный пункт — выйти замуж с красивой улыбкой. Также я записалась к пластическому хирургу Рузанне Митоян, и мы начали подготовку к операции, но, к сожалению, не успели все сделать в срок, ведь я кормила младшую дочь Мию грудью, а потом начался режим самоизоляции», — рассказала Александра «СтарХиту».

Пара расписалась 6 июня

Александра с младшей дочкой Мией

Поняв, что многое к намеченной дате просто не успеть, Стриженова опустила руки и уже было собралась пустить все на самотек, но за неделю до празднования все же мобилизовалась и начала усиленную подготовку.

«Теперь о самом торжестве — его и не было... Все запланированое невозможно было осуществить. Дата нашей свадьбы — 6.06. Вы скажете, мол, несчастливое число? Да нет — для нас все числа счастливые. Расписались мы, кстати, в загсе города Жуковский. Кольца купить не удалось, пришлось буквально за день до торжества заказывать их на одном из сайтов, как и платье. То, которое я очень ждала, пришло не вовремя, и я отправилась на регистрацию в спортивном платье, кедах и фате... Ах, да, забыла про медицинские маски», — отметила Александра.

Не обошлось без ложки дегтя: Стриженовой показалось, что сотрудники загса провели бракосочетание вполсилы. «Нас не хотели расписывать, потому что я не взяла с собой свидетельство о расторжении предыдущего брака и свидетельство о перемене фамилии. Но потом все же пошли на уступки — расписали, хотя документ о заключении брака не отдавали до тех пор, пока я не привезла недостающие бумаги. Для того чтобы в зал пустили фотографа и детей, мы предварительно звонили и спрашивали на это разрешения. Событие отметили в теплом семейном кругу, но без родственников, так как очень надеемся в ближайшее время все же закатить шикарную свадьбу», — подчеркнула Стриженова.

Мероприятие, по словам внучки Олега Стриженова, должно состояться не раньше следующего года. «Запланированная операция на грудь и живот (липосакция) должна состояться, и после нее мы обязательно проведем торжество. Самое главное ждет нас впереди — мы решились на большой шаг — хотим усыновить ребенка, начать строительство дома. И, наверное, скоро у нас родится еще один малыш... В крестные позову дядю и тетю — телеведущих Александра и Екатерину Стриженовых», — заключила Александра.