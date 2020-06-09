ПЕРЕБОР? ⟩ Эстонская певица решила устроить концерт в своем саду, но цена билетов ошеломила общественность

На этих выходных на территории дома эстонской певицы Сийри Сисаск состоится концерт. Однако меломанов удивила цена входных билетов, которые будут продавать за 30 евро.
Женщина по имени Мерле выступила с критикой действий Сисаск:
30 евро за билет, не знаю, входит ли в цену килограмм самой дорогой эстонской клубники... Интересно, что у артистов нет какой-то единой ценовой политики. Тынис Маги выступает за 15 евро. Вопрос самооценки? Я, конечно, не обязана идти на концерт, если меня не устраивает цена, но это конечно фантастика, как цены заламывают. Еще и в собственном саду, где нет платы за аренду и отопление.
Певица решила публично ответить на критику в своем Facebook.
Расходы на аренду и отопление есть, я подготовила свой сад к приходу гостей, купила усилители звука и так далее. Восстановили старую зерносушилку, создали там уютную концертную площадку. Из-за коронавируса только двадцать человек смогут посетить концерт, не больше. Сотни человек могут прийти на концерт к Тунису Мяги,
— сказала Сийри, и предложила Мерле посетить ее концерт бесплатно. Женщина, в свою очередь, отказалась, предоставив эту возможность фанатам творчества Сисаск и отметила, что по ее мнению, коронавирус не должен быть поводом для повышения цен.
По словам Сийри, в цену билета входит концерт, налог с оборота, закузки, кофе и чай. Певица отметила, что ее сад сейчас выглядит отлично и любому гостю будет приятно в нем находиться. Она также отметила, что если гость останется не удовлетворен концертом, она вернет ему деньги за билет.
Теперь прошу вашего совета, какая цена была бы приемлемой, потому что я не вижу возможности еще снизить цену, но, в то же время, я не хочу оскорблять людей, которые хотели бы прийти на концерт. Я действительно хотела бы, чтобы все, кому нравится моя музыка, смогли прийти и насладиться!