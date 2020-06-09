ПЕРЕБОР? ⟩ Эстонская певица решила устроить концерт в своем саду, но цена билетов ошеломила общественность

30 евро за билет, не знаю, входит ли в цену килограмм самой дорогой эстонской клубники... Интересно, что у артистов нет какой-то единой ценовой политики. Тынис Маги выступает за 15 евро. Вопрос самооценки? Я, конечно, не обязана идти на концерт, если меня не устраивает цена, но это конечно фантастика, как цены заламывают. Еще и в собственном саду, где нет платы за аренду и отопление.