ВИДЕО ⟩ Радийная кухня: как Алексей Исаченко успевает на «Народное утро»

Слушайте «Народное радио» – в Таллинне и Нарве на 100 FM , в Кохтла-Ярве и Йыхви на 96,3 FM . В интернете – здесь !

Драйв-шоу «Народное утро» каждый будний день с 6:30 до 10 часов утра. Лучшая современная музыка, разнообразные развлечения, горячие темы, игры и розыгрыши, гости в прямом эфире и многое другое! В утреннем драйв-шоу есть все, чтобы зарядиться позитивом на весь день. Ведущие Алексей Исаченко и Борис Горский помогают стартовать – легко, динамично, иронично!