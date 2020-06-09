ВИДЕО ⟩ Радийная кухня: как Алексей Исаченко успевает на «Народное утро»

Ведущие утренней программы на «Народном радио» Алексей Исаченко и Борис Горский просыпаются очень рано, чтобы радовать вас по будням с 6:30. Хотите узнать, что с утра делает Алексей Исаченко и как пролегает его дорога до «Народного утра»? Смотрите видео!
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Драйв-шоу «Народное утро» каждый будний день с 6:30 до 10 часов утра. Лучшая современная музыка, разнообразные развлечения, горячие темы, игры и розыгрыши, гости в прямом эфире и многое другое! В утреннем драйв-шоу есть все, чтобы зарядиться позитивом на весь день. Ведущие Алексей Исаченко и Борис Горский помогают стартовать – легко, динамично, иронично!
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