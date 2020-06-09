Овнам предстоит много работы, а Козероги готовы забыть о старых проблемах: гороскоп на 9 июня

Хороши деловые перспективы, можно многого добиться, полагаясь на проверенных союзников, а можно сосредоточиться на поиске новых партнеров – он наверняка увенчается успехом. Даже те, кто обычно склонен к самостоятельной работе и независимому принятию решений, сегодня готовы к сотрудничеству, и последствия этой перемены будут исключительно удачными. В семейных и романтических отношениях ощущается влияние благоприятных тенденций, даже в самых нестабильных союзах атмосфера становится более благоприятной, пишет Дворец.
Овен
Очень сильно стремление избежать рутины и однообразия, получить яркие впечатления, заняться чем-то необычным, забыв о ранее составленных планах. Вам хочется праздника, но обстоятельства для исполнения этого желания складываются не самые благоприятные. Работы будет много, и далеко не всегда перед вами будут стоять задачи творческого характера. Но вы не впадаете в уныние, что способствует и налаживанию деловых отношений, и личному успеху.
Вероятность конфликтов в семье минимальна. Даже если повод для разногласий появляется весьма серьезный, вам удается вести себя тактично и вежливо, избегать неосторожных высказываний. Звезды советуют отказаться от опасных поездок. Финансовая ситуация благоприятна.
Телец
Склонность к поспешным решениям, необдуманным высказываниям и порой слишком резким замечаниям не лучшим образом отразиться на отношениях с любимым человеком. Вы недооцениваете важность доверия и взаимного уважения, зато любые промахи и ошибки склонны преувеличивать многократно. Будьте снисходительны к себе и другим, это позволит избежать многих неприятных моментов.
Этот день многим Тельцам позволит добиться значительных успехов в работе, а также завязать полезные деловые отношения. Легко получить важную информацию и найти ей достойное применение. В принятии решений личного характера вам окажут помощь родственники.
Близнецы
Стоит серьезно отнестись к решению профессиональных задач: сегодня можно многого добиться, если приложить для этого все усилия и привлечь к делу давних партнеров. Можно приступать к работе над сложными проектами. Вам предстоит контролировать и координировать действия коллег, но ответственность за них ошибки не ляжет на ваши плечи.
Родственники охотно помогут вам справиться с финансовыми и имущественными проблемами; следует иметь в виду, что сложную бытовую технику и транспортные средства в этот день можно покупать только в подарок. Позитивные тенденции оказывают влияние на сферу романтических отношений, создавая подходящую обстановку для перемен к лучшему.
Рак
Умеренного трудового энтузиазма будет достаточно для того, чтобы решить стоящие перед вами задачи профессионального характера. С повседневными делами вы будете справляться легко, а вот за масштабные проекты, в особенности – связанные с риском и большой ответственностью, пока лучше не браться. Важные для вас переговоры могут затянуться, однако, благодаря вашей настойчивости, все же завершатся успешно. Финансовая ситуация сложна, но неразрешимых проблем не возникнет.
Прекрасный день для романтических встреч и признаний, новых знакомств, путешествия вдвоем с любимым человеком. Вы прекрасно понимаете природу собственных чувств и не совершаете ошибок, да и близким помогаете обойти эмоциональные ловушки, избежать неприятных моментов.
Лев
Это день отмечен тенденцией возвращения к прошлому. Придется уделить немало времени решению давно возникших проблем, пересмотру своей позиции в деловых отношениях. Сейчас не время ставить перед собой новые задачи: сосредоточиться на них будет трудно. Прислушивайтесь к советам коллег и союзников, не пренебрегайте помощью, которую они будут предлагать.
В романтических отношениях вашим приоритетом становится стабильность, и добиться ее будет нетрудно. Интуиция поможет достичь взаимопонимания с любимым человеком. Несколько менее комфортным будет общение с родственниками, напомнят о себе давние разногласия.
Дева
Ваши действия поспешны и необдуманны, поэтому и результат их едва ли будет благоприятным. Довольно сложно укрепить свой авторитет в трудовом коллективе, достичь взаимопонимания с коллегами. Ваши конкуренты действуют решительно, а методы выбирают не самые достойные, однако вы не должны нарушать свои принципы, совершать поступки, которых потом будете стыдиться.
Появится возможность совершить интересную поездку, посетить места, которые произведут на вас большое впечатление. В отношениях с любимым человеком вам придется взять на себя роль не только лидера, но и снисходительного родителя, который может и пожурить непутевое чадо, и наставить на верный путь.
Весы
Вы полны противоречивых стремлений и желаний, которые не могут исполниться в этот день. Умейте довольствоваться малым, не ставьте перед собой целей, которых невозможно достичь. Чрезвычайно полезными будут советы и рекомендации людей, относящихся к любым проблемам со здоровым юмором – общение с подобными персонами поднимет вам настроение, избавит от раздражительности.
В деловых отношениях проблем не возникнет, профессиональное сотрудничество не только принесет весомые плоды, но и доставит удовольствие. А вот в личной сфере ситуация не столь благоприятна. Особенно трудно поладить с родственниками, которые сегодня настроены на удивление критично.
Скорпион
Жизненный потенциал снижается, вероятны недомогания и переутомление, а также повышенная раздражительность, которая в наибольшей степени проявится при общении с любимым человеком. Зато в деловых отношениях проблем не возникнет. Коллеги и партнеры оценят ваш профессионализм и благосклонно отнесутся к новым идеям. Финансовая ситуация стабильна, можно позволить себе незапланированные расходы.
Нежелательны поездки, звезды предупреждают о высокой вероятности переутомления и недомоганий в пути. Можно хорошо провести время в компании старых знакомых, вероятно получение приятных известий от друзей или дальних родственников.
Стрелец
Сегодня вам будет непросто поладить с близкими, достичь взаимопонимания с любимым человеком. Дело не столько в наличии реальных проблем, сколько в вашей повышенной чувствительности, даже обидчивости: именно эти качества создают благоприятные условия для превращения мух в слонов. Не лучшим образом влияют на ситуацию и финансовые трудности; постарайтесь разделить материальную и эмоциональную сферы, и вы почувствуете себя более уверенно.
Важными делами лучше заниматься в одиночку, самостоятельно принятые решения откроют перед вами новые горизонты и возможности. Нежелательно отправляться в краткосрочные поездки, а вот для начала долгого путешествия день вполне подходит. Появятся новые идеи, с реализацией которых лучше не спешить.
Козерог
Довольно напряженный день, связанный с нарушением ранее составленных планов, а в некоторых случаях – и появлением новых обязательств. К счастью, вам удастся найти не только помощников, но и влиятельных покровителей. Сотрудничество на взаимовыгодных условиях позволит с честью выйти из трудной ситуации. Финансовая картина стабильна, не исключены небольшие денежные поступления.
Вы готовы забыть о старых проблемах и обидах, что способствует улучшению отношений в семье. С любимым человеком будьте терпеливы, но не проявляйте чрезмерной снисходительности. Рациональный подход к решению эмоциональных проблем позволит оставить в прошлом многие неприятные переживания.
Водолей
Жизненный потенциал находится на высоком уровне, вы полны энергии и оптимизма. Существующие трудности преодолимы, и вы, зная об этом, охотно вступаете в борьбу как с неблагоприятными обстоятельствами, так и с недоброжелательно настроенными конкурентами. День подходит для решения важных вопросов и обсуждения сложных проблем. Даже в самых горячих спорах последнее слово наверняка останется за вами.
Те, кто обычно упрекает вас в легкомыслии и недостаточной серьезности, сегодня настроены более снисходительно; этим можно воспользоваться, чтобы направить отношения в новое русло. Удачными будут поездки, неплохо пройдут и вечеринки в кругу друзей.
Рыбы
Решить профессиональные проблемы будет несколько сложнее, чем вы ожидали. Будьте готовы руководить действиями других людей, брать на себя ответственность для решения важных для всех вопросах. Руководствуясь не только логикой, но и интуицией, вы сможете избежать многих серьезных ошибок, обойти расставленные недоброжелателями ловушки. В случае возникновения проблем старайтесь не обращаться к влиятельным покровителям: сегодня самостоятельность особенно важна.
Чрезвычайно приятный день ожидает влюбленных, чьи отношения станут более прочными и глубокими. Своевременное решение семейных проблем поможет избежать неприятностей в будущем; звезды обещают вам поддержку родственников.