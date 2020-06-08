А ВЫ ЗНАЕТЕ? ⟩ Как правильно держать вилку

Чтобы понять, в какой руке должен находиться столовый прибор, следует обратить внимание на блюдо, к которому его подают. Об этом будет рассказано немного ниже, а пока сосредоточимся на самой технике удерживания.

Метод «скрытой ручки» получил своё название из-за того, что рукоятка прикрывается ладонью. Этот вариант относится к европейскому стилю использования столовых приборов, когда при совместном использовании вилки и ножа первая всегда находится в левой руке.

Чтобы никто не обвинил вас в невежестве, следует держать прямой указательный палец на задней части рукоятки. Подушечка указательного пальца располагается близко к основанию (но не настолько, чтобы контактировать с едой), а остальные пальцы обхватывают ручку, удерживая вилку в нужном положении.

Американский стиль легче в освоении, поскольку предполагает удерживание столового прибора так же, как вы держите шариковую ручку: большой и средний палец придерживают рукоятку снизу и сверху, а указательный просто лежит сверху на ней. При этом столовый прибор может использоваться как левой рукой (в момент отрезания кусочка), так и правой (когда еду отправляют в рот).

Как и когда правильно держать в правой руке

В правой руке вилка может оказаться не только при американском стиле использования столовых приборов, но и во время употребления блюд, не требующих помощи ножа при их разделке. Например, это десерты или плов.

Такая ситуация предполагает соблюдения всего одного серьезного правила: зубцы большую часть времени должны быть ориентированы вверх. Переворачивается вилка лишь в одном случае — когда ею отделяется следующий кусочек блюда.

Как и когда правильно держать в левой руке

В левой руке вилка оказывается тогда, когда она идет в паре с ножом. Это правило этикета появилось неспроста, ведь большинству людей сподручнее орудовать именно правой, разрезая довольно жёсткие стейки или разделывая на кусочки какое-то другое блюдо.

Левая рука в этом процессе лишь помогает удерживать продукт на месте. Ну а последующее поедание блюда при помощи удерживаемой вилки — всего лишь дань приличиям — попытка избежать постоянного перекладывания столовых приборов из одной руки в другую.

При этом важно помнить, что рожки вилки всегда должны быть ориентированы вниз. Довольно распространённая привычка удерживать ее левой кистью с направленными вверх зубцами — верный признак необразованности человека, использующего столовый прибор.

Когда можно перекладывать из одной руки в другую

Выше уже был упомянут американский стиль, позволяющий пользоваться вилкой то одной, то другой кистью. Но помимо этого есть еще одна ситуация, когда можно отступить от общих правил. Вернее, не отступить от них, а отзеркалить их.