ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК ОБЪЕДИНИЛИСЬ ⟩ Фото шахты, в которой все сделано из соли
Впервые шахта "Величка" была открыта ещё в XIII веке и добыча соли продолжалась до 1950-х годов, пишет Лайф со ссылкой на Bored Panda.
В 1978 году шахта попала в список всемирного наследия ЮНЕСКО и оказалась в критическом состоянии из-за влажности. Но вскоре власти приняли меры — и соляные скульптуры удалось сохранить.
Шахта "Величка" располагается под землёй на семи уровнях разной глубины — от 57 до 198 метров. Её коридоры и галереи в общей сложности составляют около 20 километров.
Всё в шахте сделано из соли, даже светильники и скульптуры. Под землёй расположено несколько камер и часовен, в том числе часовни Святого Антония и Святой Кинги.
Администрация шахты активно ведёт свой Instagram, на который пока подписано всего 3,5 тыс. человек.