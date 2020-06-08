ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК ОБЪЕДИНИЛИСЬ ⟩ Фото шахты, в которой все сделано из соли

В 1978 году шахта попала в список всемирного наследия ЮНЕСКО и оказалась в критическом состоянии из-за влажности. Но вскоре власти приняли меры — и соляные скульптуры удалось сохранить.

ФОТО: Caro / Bastian/Caro / Bastian

Шахта "Величка" располагается под землёй на семи уровнях разной глубины — от 57 до 198 метров. Её коридоры и галереи в общей сложности составляют около 20 километров.

ФОТО: Caro / Bastian/Caro / Bastian

Всё в шахте сделано из соли, даже светильники и скульптуры. Под землёй расположено несколько камер и часовен, в том числе часовни Святого Антония и Святой Кинги.