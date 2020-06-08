Гороскоп Павла Глобы на неделю с 8 по 14 июня: кому-то не стоит забывает о любви, а кто-то должен полагаться на интуицию

Лев

У Львов начало недели будет не самым простым. Вторник станет днем деструктивной энергии звезд, поэтому астролог не рекомендует транслировать в окружающий мир свое недовольство и негатив. Если какой-то из дней недели не задастся с самого начала, можно будет воспользоваться заговорами-шепотками на удачу.

В целом неделя идеальна для смены обстановки, для обретения новых знаний. Стоит остерегаться незнакомых людей. Возможны случайности, о которых ничего не будет известно заранее, так что придется запастись терпением. Будут также и срывы планов, из-за которых не стоит расстраиваться. Самый благоприятный день недели — воскресенье. Он идеален для любых дел.

Дева

Девам астролог советует научиться понимать знаки Вселенной. На этой неделе ночные светила будут на стороне Дев. Поэтому начнут посылать им различные сигналы, которые нужно уметь считывать. Также звезды повысят интуицию Дев, что тоже благоприятно скажется на принятии решений и на продвижении в любви и делах.

Самый благоприятный день недели — понедельник. 8 числа стоит полностью уйти в работу, вспомнив о любви и домашних делах лишь вечером. В этот день удастся сделать больше, чем кажется. На этой неделе астролог советует не давить на партнера, на друзей и близких. Это может привести к большой ссоре. Особенно стоит выделить 11 июня — в этот день ссоры вдвойне опасны.

Весы

Для Весов эта неделя будет очень важна в сфере финансов и работы. Для достижения целей и наилучших результатов, а также для успешного поиска новых увлечений стоит начать следовать десяти правилам успеха . В понедельник будет самое сложное и непредсказуемое время. 9 и 10 июня, наоборот — самые яркие и благоприятные дни.

В эти семь дней лучше не оставаться не у дел. Астролог настоятельно рекомендует Весам следовать ранее принятым планам и не бояться вносить в них изменения вынужденного характера. Это может быть очень непростая, но результативная неделя. Велика вероятность того, что Весы окажутся в очень выгодном положении уже в первые дни периода.

Скорпион

Сильные ритуалы на любовь помогут Скорпионам стать более успешными в амурной сфере. Дело в том, что отношения со второй половинкой на этой неделе могут стать более напряженными и непредсказуемыми. Также подобные заговоры будут полезными для тех, кто находит в поисках любви. Астролог советует бороться с ревностью, завистью и злобой в своем сердце.

Это прекрасный период для работы. Особенно стоит выделить такие дни как 8, 12 и 13 июня. Если что-то мешает работе и развитию, то необходимо избавиться от этого как можно скорее. Звезды и планеты помогут Скорпионам сделать это максимально эффективно. Если дела наскучат или заставят приуныть, можно избавиться от негатива при помощи приятных воспоминаний и релаксации.

Стрелец