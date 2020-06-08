«Я поторопился»: принц Гарри жалеет о переезде в Лос-Анджелес с Меган Маркл

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские переехали в Лос-Анджелес из Канады в конце марта — как только закончились их обязанности перед королевой. До этого Гарри несколько месяцев обсуждал свой будущий статус с принцем Уильямом, принцем Чарльзом и королевой. В итоге обе стороны достигли договоренности: ради независимой жизни принц был вынужден отказаться от всех регалий и всех званий в армии. Ранее Гарри занимал пост главы королевской морской пехоты.

Совсем недавно муж Меган Маркл признался своим друзьям в Британском флоте, что ему бы хотелось остаться на этом месте. Именно тогда он и обмолвился, что «поспешил».

Если принц Гарри все-таки передумает, вполне вероятно, что ему потребуется "включить заднюю" после печально известного саммита в Сандрингеме, который он провел с королевой, отцом принцем Чарльзом и братом Уильямом, — сказал г-н Майерс в беседе с RNZ. — А это потребует его возвращения в Великобританию.