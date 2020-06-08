Седокова взбудоражила фанатов откровенным фото из ванной

Мегапопулярная певица и блогер Анна Седокова не перестает держать фолловеров в напряжении. Анна продолжает проверять нервы подписчиков (по крайней мере мужской части аудитории) на прочность. Фотографии певицы становятся все откровеннее и горячее.

Накануне артистка опубликовала в Instagram-аккаунте пост, на котором предстала в нижнем белье и короткой майке. Экс-участница группы "ВИА Гра" решила ничего не выдумывать и снялась прямо в ванной.

Топ и белье девушка выбрала телесного цвета, поэтому при первом взгляде не сразу понятно, есть ли вообще на Седоковой какая-нибудь одежда. Палец знаменитости прижат к губам, что добавляет фотографии пикантности.

"Огненная!", "Секси-девушка", "Ай, красота!", "Пожар!", "Просто бомба!", "Анечка, Вы самая лучшая!", "Мощная, однако, женщина!", "Прекрасная легкая эротика, порадовали в выходной день!", "Что Вы с нами делаете!" – изнывают от восторга фолловеры красотки.