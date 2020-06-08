Тельцов ждут денежные поступления, а Дев - трудности на работе: гороскоп на 8 июня

В личной жизни, напротив, интуиция совершенно необходима; если вы не прислушаетесь к ее подсказкам, то рискуете совершить серьезные ошибки. Женщины чуть более обычного капризны, но мужчины охотно идут на уступки, так что конфликты в традиционных парах маловероятны.

Овен

Овнов ждет день, богатый переживаниями и открывающий серьезные возможности для перемен в личной жизни. Представители данного знака готовы к новым знакомствам, легко располагают к себе людей, да и сами быстро теряют голову. Друзья и родственники попытаются вернуть вас на землю, но едва ли им это удастся.

Хороший день для решения финансовых вопросов, долгосрочного планирования бюджета. Профессиональные перспективы также неплохи; благодаря упорству и целеустремленности вы сможете одержать верх над недоброжелателями. Не стоит торопиться с решением вопросов, касающихся смены места работы или сотрудничества с новыми партнерами.

Телец

Позитивные тенденции сильны, Тельцов ждет в приятный и интересный день. Особенно удачен он с профессиональной точки зрения – появится шанс укрепить полезные связи, наладить отношения с руководством и влиятельными особами, подписать важные документы. Можно обращаться в государственные инстанции, решать юридические проблемы. Денежные поступления будут весьма значительными.

В личной сфере дела тоже обстоят очень неплохо. Вы догадываетесь о мотивах поступков новых знакомых и прекрасно понимаете близких. Благодаря врожденной проницательности вы сможете избежать конфликта с любимым человеком, даже если ситуация будет довольно напряженной.

Близнецы

День связан с ухудшением жизненного тонуса и возможным ухудшением самочувствия, так что Близнецам стоит быть осторожнее. Профессиональные нагрузки возрастают, но нет никакой необходимости решать все проблемы именно сегодня. Определитесь с приоритетами, составьте разумный план действий и старайтесь следовать ему – этого будет достаточно для успеха. Финансовая ситуация значительно улучшится.

Романтические переживания обещают быть исключительно приятными, сегодня вам не придется страдать от недостатка внимания или беспокоиться о дальнейшем развитии любовных отношений. Одинокие Близнецы смогут завязать новые знакомства, если прислушаются к советам друзей.

Рак

День характеризуется исключительно сильным влиянием позитивных тенденций. Единственное, что может заставить беспокоиться – это ваше здоровье. Не исключены обострения хронических заболеваний, мелкие недомогания. Будьте внимательнее к себе, исключите физические и эмоциональные перегрузки, и все проблемы обойдут вас стороной. Профессиональные проблемы многочисленны, но есть люди, готовые помочь вам в их решении; разделение труда окажется весьма кстати.

Прекрасно складывается общение с друзьями, радуют романтические свидания. В течение дня вам предстоит быть объектом всеобщей заботы, но это не покажется утомительным и не испортит настроения.

Лев