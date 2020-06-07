ФОТО ⟩ Дочь и сын звезды «Брат 2» Сергея Бодрова стали копиями знаменитого отца

Александру Бодрову летом исполнится 18 лет (он родился за месяц до поездки отца на съемки в Кармадонское ущелье), а Ольге Бодровой – 22 года. Их мать Светлана так и не вышла замуж – она осталась верна Сергею Бодрову, говорит, что у них была настоящая любовь, которая случается раз в жизни, пишет «Комсомольская правда».

Светлана Бодрова работает на Первом канале – как и в 1997 году, когда ее как одного из лучших работников телекомпании «ВИД» отправили на Кубу, где и началась их история любви с Сергеем. Они прожили вместе всего пять лет.

Светлана Бодрова так вспоминала последний разговор с мужем:

«Я прямо как сейчас вижу – он садится в свой этот любимый «Лендровер Дефендер» и говорит: «Я из аэропорта сразу к вам»…

Сын Сергея Бодрова похож на отца. «Наш сын Саша очень похож по характеру на Сережу. Очень. Даже в движениях иногда, когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера», – рассказала о сыне Светлана.

ФОТО: Instagram

Сходства парня с отцом отмечают многие. Александр не только учится, но и увлекается рэпом – записывает треки под псевдонимом Simply Саня («просто Саня»).

ФОТО: Instagram

Ольга Бодрова только что закончила ГИТИС – училась на актерском в мастерской Леонида Хейфица. Ольга пишет стихи, и уже играет на театральной сцене, в кино тоже снималась. В фильме «Калашников» Бодрова исполнила одну из эпизодических ролей, но при монтаже она не вошла в финальную версию картины. Друзья семьи отмечают внешнее сходство дочери с отцом, а коллеги отмечают актерский талант Ольги.