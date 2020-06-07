ФОТО ⟩ Дочь и сын звезды «Брат 2» Сергея Бодрова стали копиями знаменитого отца

Сегодня, 7 июня, на Первом канале покажут фильмы «Брат» и «Брат 2». Повод – 20-летие «Брата 2». Сергей Бодров сразу после выхода картины стал героем нашего времени, его любят и помнят миллионы поклонников. Рассказываем, как живут дети Сергея Бодрова.
Александру Бодрову летом исполнится 18 лет (он родился за месяц до поездки отца на съемки в Кармадонское ущелье), а Ольге Бодровой – 22 года. Их мать Светлана так и не вышла замуж – она осталась верна Сергею Бодрову, говорит, что у них была настоящая любовь, которая случается раз в жизни, пишет «Комсомольская правда».
Светлана Бодрова работает на Первом канале – как и в 1997 году, когда ее как одного из лучших работников телекомпании «ВИД» отправили на Кубу, где и началась их история любви с Сергеем. Они прожили вместе всего пять лет.
Светлана Бодрова так вспоминала последний разговор с мужем:
«Я прямо как сейчас вижу – он садится в свой этот любимый «Лендровер Дефендер» и говорит: «Я из аэропорта сразу к вам»…
Сын Сергея Бодрова похож на отца. «Наш сын Саша очень похож по характеру на Сережу. Очень. Даже в движениях иногда, когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера», – рассказала о сыне Светлана.
Сходства парня с отцом отмечают многие. Александр не только учится, но и увлекается рэпом – записывает треки под псевдонимом Simply Саня («просто Саня»).
Ольга Бодрова только что закончила ГИТИС – училась на актерском в мастерской Леонида Хейфица. Ольга пишет стихи, и уже играет на театральной сцене, в кино тоже снималась. В фильме «Калашников» Бодрова исполнила одну из эпизодических ролей, но при монтаже она не вошла в финальную версию картины. Друзья семьи отмечают внешнее сходство дочери с отцом, а коллеги отмечают актерский талант Ольги.
Семья Бодровых живет в просторной четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Перед самым отъездом Сергея Бодрова в свою последнюю киноэкспедицию он с женой купил квартиру в центре Москвы – там были голые стены. Светлана делала ремонт в одиночку. Также у Бодровой есть ее дача в Подмосковье.