БУДЬТЕ НАЧЕКУ! ⟩ Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 июня

На этой неделе мощная энергетика звезд немного устаканится, поэтому станет гораздо проще наводить порядок в своей жизни, пишет Daylihoro. Можно будет преуспеть практически в любой сфере, но лучше все равно осторожнее вести дела, а также пользоваться заговорами на удачу на каждый день. Если проблем не видно, это не значит, что их нет вовсе. Будьте начеку.

Овен

У Овнов начинается время, когда нужно быть первыми во всем. Людям этого Знака стоит подключить мощную амбициозность и энтузиазм к выполнению даже самых рядовых задач. В таком случае появится мотивация, которой не всегда достаточно у коллег и соперников. Это поможет Овнам быть лидерами, а не отстающими и догоняющими.

Не стоит принимать желаемое за действительное и увлекаться иллюзиями. Нужно быть объективными и мудрыми, а также слушать интуицию. Чтобы усилить шестое чувство, можно воспользоваться полезными упражнениями.

Телец

Это идеальное время для духовных поисков, для приключений, отдыха и релаксации. Самые полезные советы по работе над собой помогут Тельцам прийти к личностной гармонии в начале лета. Планеты и звезды будут на их стороне, поэтому удача вряд ли отвернется.

В делах Тельцам стоит действовать в привычном ритме и не отклоняться от планов. В общении с людьми желательно воздержаться от агрессии и желания контролировать всё и вся. Необходимо заниматься начатыми ранее делами. Повезет представителям творческих профессий. Самые удачные дни для работы — 9, 11 и 12 июня. Самый опасный день в целом — понедельник.

Близнецы

У Близнецов появятся новые возможности, но для их максимально быстрой реализации потребуется следование закону притяжения. Без уверенности в себе и без умения мечтать можно не добиться больших высот. Вторник и среда станут самыми неудачными днями для новых начинаний, поэтому их лучше посвятить задачам, которые находятся на первой полосе.

Выходные будут спокойными в плане энергетики звезд и планет. Это значит, что отдых должен быть удачным во всех смыслах. Для этого желательно не уезжать далеко из родного местечка. Желательно остаться дома и заняться домашними делами, сделать уборку, провести время с близкими и пригласить друзей. Так удастся избавиться от переживаний и негатива.

Рак

Ракам на этой неделе будет улыбаться большая удача, причем как в любви, так и на работе. Многим представителям данного Знака удастся наладить отношения с близкими, найти компромисс в ссорах и устранить все неполадки в общении. На этой неделе можно ожидать поступлений денежных средств из новых источников, возврата долгов.