ФОТО ⟩ Мадонна пришла на акцию против расизма в Лондоне на костылях

Певица Мадонна появилась на марше памяти погибшего афроамериканца Джорджа Флойда в Лондоне. И даже травма ноги не помешала ей — поп-икона пришла на костылях. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Фото артистки появилось в Twitter-аккаунте о событиях в мире поп-музыки Bops And Bangers. Мадонна очень доброжелательно общалась с протестующими, фотографировалась с ними и выкрикивала лозунги.

К вечеру мирное массовое мероприятие превратилось в беспорядки. Между протестующими и сотрудниками полиции начались столкновения.