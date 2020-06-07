ФОТО ⟩ Мадонна пришла на акцию против расизма в Лондоне на костылях

В Лондоне 6 июня прошел марш «Справедливость ради Джорджа Флойда». В толпе была замечена 61-летняя Мадонна, которая передвигалась на костылях.
Певица Мадонна появилась на марше памяти погибшего афроамериканца Джорджа Флойда в Лондоне. И даже травма ноги не помешала ей — поп-икона пришла на костылях. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.
Фото артистки появилось в Twitter-аккаунте о событиях в мире поп-музыки Bops And Bangers. Мадонна очень доброжелательно общалась с протестующими, фотографировалась с ними и выкрикивала лозунги.
К вечеру мирное массовое мероприятие превратилось в беспорядки. Между протестующими и сотрудниками полиции начались столкновения.
Колени давно беспокоят Мадонну, а после тура Madame X ей потребовалась операция, на которую она и прилетела в Лондон. В марте она расплакалась на сцене после того, как упала со стула, пишет Woman.