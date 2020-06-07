НЕОЖИДАННО ⟩ Анна Семенович опубликовала снимок без макияжа и фотошопа

Певица Анна Семенович на своей странице в социальной сети показалась перед поклонниками в естественном виде.
Она опубликовала снимок без использования специальных фильтров и обработки. Артистка отметила, что настолько натуральной она давно уже себя не помнит.
На опубликованном фото артистка сидит на диване в халате.
«Вот такая я без фильтров, совершенно натуральная и честная с вами. Даже цвет волос уже почти свой, родной. Я давно уже не помню себя такой натуральной и своей», – написала Семенович в Instagram.
Также певица призналась, что месяцы вынужденной изоляции стали для нее настоящей «перезагрузкой» – она даже всерьез думала сменить профессию. Артистка попросила подписчиков поделиться своим мнением, кем бы могла стать Семенович, если не певицей.