УЖЕ СЕГОДНЯ! ⟩ Новым гостем JAM AIR! станет идеальный Слава Ипатов

Несмотря на наступивший сезон дач, отпусков и прочего досуга, JAM AIR! продолжит свои эфиры и летом, по крайней мере, в июне.
Бары и рестораны открываются для посетителей, так что не исключено, что вскоре на время эфиров, бар Jamaica будет открыт и для гостей, которые смогут стать свидетелями процесса и поучаствовать в съемках, то есть попасть в историю, ведь каждый выпуск JAM AIR! сохраняется и выкладывается в Сеть для дальнейших просмотров.
В это воскресенье, 7 июня, героем эфира JAM AIR! станет лидер легендарной таллинской группы «Идеальные люди» – Слава Ипатов. Композитор, автор музыки и текстов. На протяжении многих лет возглавляет свой творческий коллектив, который проделал длинный путь, начиная с 1989 года и претерпел много изменений, как состава группы, так и ее стилей. Слава представит спектр песен собственного сочинения, который охватит практически всю историю группы «Идеальные люди» и, собственно, Славиного творчества.
Онлайн-шоу JAM AIR! ждет вас каждое воскресенье у ваших мониторов и гаджетов ЗДЕСЬ!