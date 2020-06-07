УЖЕ СЕГОДНЯ! ⟩ Новым гостем JAM AIR! станет идеальный Слава Ипатов

Бары и рестораны открываются для посетителей, так что не исключено, что вскоре на время эфиров, бар Jamaica будет открыт и для гостей, которые смогут стать свидетелями процесса и поучаствовать в съемках, то есть попасть в историю, ведь каждый выпуск JAM AIR! сохраняется и выкладывается в Сеть для дальнейших просмотров.