Перед смертью за Кокшеновым ухаживали обе жены

Накануне стало известно о смерти российского актера Михаила Кокшенова.
Как оказалось, в последние три года артист боролся с последствиями инсульта и ни с кем не общался. На протяжении этого времени за ним ухаживали две его жены –нынешняя Наталья и бывшая Елена, пишет TopNews.
Напомним, что в браке с Еленой Кокшенов прожил больше 20 лет. Семья распалась из-за многочисленных конфликтов. Пара в свое время даже не могла договориться о том, как назвать дочь - Михаил хотел дать ей имя Галина, но в итоге девочку назвали Алевтина, как хотела жена артиста.
Несмотря на это, женщина решила ему помочь, когда узнала, что актер нуждается в уходе.
Как пишет «Комсомольская правда», в результате ухода и действия врачей к Кокшенову вернулась речь. Однако в процессе восстановления у артиста нашли онкологию, с которой он боролся в одном из реабилитационных центров Подмосковья.
По словам Елены, Кокшенов умер в той же клинике, где не так давно лечили Надежду Бабкину.
«Михаил Михайлович умер в той же частной клинике в Митино, где недавно спасали Надежду Бабкину. Но никакого коронавируса или онкологии, как стали писать, у него не было. Он скончался от последствий кровоизлияния в мозг. Три года назад у него был тяжелый инсульт. После которого он в общем-то нормально себя чувствовал. И только в последние полгода снова стал хворать. Мы его положили в частную клинику. Он был то на лечении, то на реабилитации», – сказала она.
На этом фоне известный адвокат Сергей Жорин рассказал, кому может достаться наследство Михаила Кокшенова.
Правозащитник напомнил, что за долгую жизнь актер стал владельцем большой квартирой возле «Мосфильма», стоимость которой оценивается в 70 миллионов рублей. Также он владел загородными апартаментами примерно за 50 миллионам.
Среди претендентов на наследство называются две жены Кокшенова, а также сиделка Феруза и дочь Алевтина, с которой, у Михаила, по некоторым данным, сложились напряженные отношения.
В интервью Teleprogramma.pro Жорин заявил, что Алевтина может претендовать на квартиру и дачу, даже если ее имя не будет упомянуто в завещании, так как закон обеспечивает некоторым родственникам «обязательную долю». Также свою долю, судя по всему, получит и Наталья, так как именно с ней артист жил до своей смерти. Однако ее дочери не смогут претендовать на наследство.
«Дочь – это та, чье родство установлено в соответствии с законодательством», - сказал Сергей Жорин.
К слову, у второй жены Кокшенова Натальи Лепехиной на момент брака с артистом уже было две дочери - Татьяна и Ольга, которых он принял как своих. Пара познакомилась в 2007 году в самолете, где их места оказались соседними. Кокшенов вспоминал, что Наталья выглядела очень грустной, так как на тот момент она переживала смерть мужа, поэтому артист решил, что судьба подарила им новую любовь. Наталья Лепехина является бизнесвумен и директором нефтяной компании ЗАО «Электон». Этот бизнес она унаследовала именно после смерти первого супруга.