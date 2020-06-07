Перед смертью за Кокшеновым ухаживали обе жены

В интервью Teleprogramma.pro Жорин заявил, что Алевтина может претендовать на квартиру и дачу, даже если ее имя не будет упомянуто в завещании, так как закон обеспечивает некоторым родственникам «обязательную долю». Также свою долю, судя по всему, получит и Наталья, так как именно с ней артист жил до своей смерти. Однако ее дочери не смогут претендовать на наследство.

«Дочь – это та, чье родство установлено в соответствии с законодательством», - сказал Сергей Жорин.