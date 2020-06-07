Раков и Львов ждет насыщенный день: гороскоп на 7 июня

Овен

Сегодня вас ждут интересные события, неожиданные встречи и приятные знакомства. Будьте открытыми новому, мыслите позитивно и наслаждайтесь жизнью. Вечер уделите планированию дел на ближайшие полгода.

Телец

Сегодня вы будете полны сил и энергии, а значит, сможете реализовать многие свои дела. Не сидите сложа руки, назначайте встречи, организуйте свой досуг сами, тогда не будете жалеть о потраченном времени. Вечером уделите время своей семье.

Близнецы

День пройдет налегке, поэтому не старайтесь заниматься сегодня слишком серьезными делами. Лучше распланируйте его так, чтобы была возможность отдохнуть, расслабиться, пообщаться с родными и друзьями. Вечером обязательно уделите время себе и своим желаниям – это поможет восстановиться.

Рак

Ваше настроение сегодня будет на высоте, а от этого будет еще и все получаться. Поэтому старайтесь приложить усилия и реализовать все, что запланировали. Вечером обязательно похвалите себя за продуктивный день.

Лев

День будет насыщен различными активностями. Главное – не сидеть в четырех стенах, а быть активным и целеустремленным. Вторую половину дня уделите своим интересам, чувствам и желаниям. Настройтесь на позитив, и у вас непременно все получится.

Дева

Для одиноких представителей этого знака зодиака появится прекрасная возможность завести роман или даже серьезно влюбиться. Поэтому не отказывайтесь сегодня от встреч и знакомств. А вот тем, кто уже в отношениях, стоит уделить время своему любимому человеку – вам необходимо закрыть общие вопросы.

Весы

Старайтесь сегодня не вводить в свою жизнь ничего нового, оно может не прижиться. Это касается новых привычек, новых знакомств и новых проектов. Лучше завершите все начатое, а оставшееся время потратьте на себя. Это будет полезнее и приятнее, а также поможет вам восстановить свое душевное равновесие.

Скорпион

Сегодня вам может понадобиться больше времени, чтобы решить все свои рабочие вопросы. Лучше и правда его выделить, если вы хотите получить хороший результат. Не выясняйте сегодня отношения ни с кем, не влезайте в конфликты и не затевайте ссоры – это только эмоционально вас истощит.

Стрелец

Сложные дела и слишком важные проекты отложите до завтра, сегодня от ваших стараний толку не будет. Чтобы не впасть в уныние, займите себя чем-то полезным и приятным, например займитесь любимым видом спорта. А вечер непременно проведите с друзьями.

Козерог

Вряд ли вы сможете сегодня похвастаться активностью, ведь будете чувствовать себя как выжатый лимон. Но не старайтесь себя насильно расшевелить. Лучше уделите время восстановлению своего душевного и физического здоровья.

Водолей

Сегодня крайне не рекомендуется выяснять отношения и спорить, что-то доказывать и переубеждать. Лучше займитесь своим душевным состоянием и сделайте то, что приносит вам удовольствие. Главное, не переусердствуйте со спиртным – оно может коварно подействовать на вашу нервную систему.

Рыбы