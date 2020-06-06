ФОТО ⟩ Ольга Орлова засветила грудь в прозрачном топе

42-летняя Ольга Орлова не стесняется демонстрировать поклонникам свое тело. В Instagram певица отметила, что многие не решаются публиковать смелые кадры и посоветовала принимать себя и свои формы. «Для каждого человека грань между сексуальностью и пошлостью очень тонка. Считается, если фото не оскорбляет чувства других людей, то это не вульгарно, но для каждого из нас это очень индивидуально. Интересно узнать ваши мысли об этом. Представляю, что сейчас начнется», — обратилась звезда к подписчикам.

Пользователи Сети тут же засыпали откровенный снимок артистки комплиментами. «Очень сексуально, интригующе и совсем не вульгарно! Вы просто божественно красивы!»; «Какое утонченное фото! Уж точно без всякого намека на пошлость»; «Мне бы такую фигуру!» — написали фанаты.

Ранее экс-солистка «Блестящих» уже выкладывала в социальные сети смелые фотографии. По словам знаменитости, она делала бы это чаще, но не все спокойно могут реагировать на кадры в стиле ню. «Мне все равно, что думают о моем теле, мне важно встретить того, кто полюбит мою душу», — неоднократно повторяла Орлова.