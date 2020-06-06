ТОП-6 ⟩ Ведьмы! Представительницам этих знаков Зодиака проще всего похудеть

Овны предпочитают не отказывать себе в «маленьких радостях жизни», поэтому крайне редко садятся на диету. Их стихия – спорт, причем порой они берутся за упражнения и тренажеры с неистовым рвением. Будучи уверены, что им все по плечу, они нередко страдают от перенапряжения, но вес в итоге удается сбросить, чем Овны заслуженно гордятся.

Девы, перед тем как принять решение о похудении, долго и скрупулезно изучают вопрос со всех сторон. Они занимаются подсчетом калорий, разработкой тренировок и составлением графиков. Затем Дева приступает к внедрению в жизнь собственных схем, но хватает этого ненадолго. Как только на глаза Деве попадается «альтернативное» мнение или подход, она срывается и переключается на составление новых планов - с учетом новой информации. Похудеть тем не менее у Девы обычно неплохо получается, так как за пристальным изучением проблемы она способна совершенно забыть о еде.

Весы обычно очень переживают из-за лишнего веса и расстраиваются, что стали менее привлекательны. Встроенное в них от рождения чувство прекрасного заставляет их худеть - но не в тренажерном зале: «А вдруг кто-то увидит?». Именно поэтому Весы приобретают велотренажер, запираются в квартире и пытаются заниматься дома. Худеют они стремительно, но не столько от физических упражнений, сколько от пережитых страданий.

Самоуверенные Скорпионы считают, что лучшим способом похудеть является «естественный метод». Поэтому Скорпион погружается в любовные авантюры, в процессе романа забывая о его изначальной цели. О еде он тоже благополучно забывает, так что уже через несколько недель значительно худеет и наслаждается результатом. А вот диеты и упражнения вызывают в Скорпионах «естественное презрение».

Стрельцы в любой непонятной ситуации стараются «уйти в горы». Это относится и к снижению веса, ведь путешествие в дополнении с альпинизмом чудесно сжигает лишние килограммы! Если же обстоятельства не позволяют ему сбежать подальше от города, Стрелец устроит себе «испытание воли» и представит, что находится на необитаемом острове с пакетом риса на неделю. Спустя некоторое время похудевший Стрелец начнет лечить гастрит, но это уже совсем другая история.

Аскетичные Козероги уверены, что человеку для жизни достаточно стакана воды и горсти пшена. Поэтому, обнаружив у себя на бедрах лишние килограммы, принимают вызов и садятся на диету «узника замка Иф». Конечно, самоконтроль иногда их подводит, но в целом эксперимент заканчивается продуктивно, хотя бы по причине их ненависти к несовершенствам - к лишнему весу. Именно невроз чаще всего помогает Козерогу сжечь жир, а не пищевые ограничения.

Остальные знаки Зодиака

Тельцы безумно любят есть, именно поэтому они выбирают схемы питания, которые нацелены на снижение количества потребляемых калорий, но позволяют есть примерно в том же объеме. В ход идут овощи, злаки и фрукты. Меркой «идеального веса» для Тельца, как правило, являются любимые джинсы, а никак не весы или зеркало. Как только удается втиснуться в этот предмет одежды, Телец считает похудение успешно завершенным и спешит устроить для себя по этому случаю вкусный праздничный банкет.

Социально активные Близнецы предпочитают сбрасывать вес в компании единомышленников, поэтому, будучи на диете, посещают любые «тематические общества», выкладывают призывы к действию в соцсети и всячески мотивируют домочадцев. Заложив «фундамент» для совместного голодания, Близнецы, стремительно об этом забывают и увлекаются новой идеей, недоумевая, почему все вокруг них подбирают модные диеты и считают калории.

Раки увлекаются духовной стороной преображения, а физические аспекты диеты считают «само собой разумеющимися». Именно поэтому они стараются для начала изменить общий подход к питанию, становятся вегетарианцами, сыроедами или выбирают еще более экзотический вариант «правильного пути». Причем, выбрав свою диету (а по сути, свою новую философию), Рак тут же начинает собственную миссионерскую деятельность по продвижению ее всем друзьям и знакомым.

Львы предпочитают худеть с комфортом и шиком, приобретая абонементы в дорогие фитнес-клубы! В первый же день они скупают гаджеты для замера своих успехов, садятся на диеты из самых экзотических продуктов и нанимают прекрасного модного тренера. Когда же финансовые ресурсы подходят к концу, Львы неизбежно худеют, порой так ни разу и не встретившись со своим фитнес-инструктором.

Водолеи оттягивают диеты до последнего, надеясь, что все как-нибудь само рассосется. Но однажды все-таки осознают масштабы проблемы и отказываются от сладкого с мучным впридачу. Мужественно держатся примерно неделю, как раз до наступления вечера пятницы. Именно тогда Водолей решает, что процесс завершен и можно себе позволить немного расслабиться. С понедельника все повторяется снова...

Рыбы искренне верят в диеты, но не в конкретную, а во все разом. Поэтому предпочитают использовать те из них, которые позволят есть в свое удовольствие - благо, таких диет полно. Что самое интересное, Рыбы действительно худеют со временем, и никто не может объяснить этот «чудесный феномен». Видимо, дело в необычно живом воображении, которое прорывается в реальность, делая в итоге Рыб невероятно стройными.