ТОП-5 самых верных знаков Зодиака, которые никогда не предадут

На этот вопрос вы и сами можете ответить. А вот пять самых преданных знаков по мнению астрологов:

1. Рак

Это самый чувственный из знаков. Рак очень уважает чужие чувства, поэтому никогда не станет изменять партнёру.

Рак — это само воплощение семейности и преданности.

2. Телец

Это один из самых верных знаков, который никогда не предаст партнёра. Тельцы предпочитают стабильность и безопасность любым переменам.

Это даёт им возможность поддерживать любимого человека в тяжёлые моменты. Отношения с Тельцами — самые долговечные.

3. Козерог

Козероги хорошо представляют себе последствия измены. Они ненавидят рисковать и ставить под угрозу свои отношения.

Именно нежелание ставить под удар отношения удерживает Козерогов от измены.

4. Дева

Если Дева нашла подходящего партнёра, то считает верность своим священным долгом перед ним.

Девы вообще предпочитают качество количеству. Поэтому они очень любвеобильны и преданны в отношениях.

5. Рыбы

Рыбы вообще не умеют изменять и обманывать. Для этого они слишком чувствительны и интуитивны.