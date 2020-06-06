ВЫ ВМЕСТЕ? ⟩ Ани Лорак и Сергей Лазарев спровоцировали слухи об их романе

Ани Лорак и Сергей Лазарев вот уже на протяжении многих лет на своем примере доказывают, что дружба в шоу-бизнесе возможна.
Артисты ходят друг к другу в гости, тепло общаются, часто делятся совместными фото. Однако многие поклонники убеждены, что Ани и Сергея связывает не только дружба, но и довольно романтические отношения. Под совместными снимками в соцсетях фанаты буквально засыпают звезд вопросами об их романе и не теряют надежд, что певцы будут вместе.
Не стал исключением и новый снимок, которым Лорак и Лазарев поделились в Instagram.
Как же я скучал по тебе, дорогая Каролина. Через годы, через расстояния наша дружба крепка и стабильна!
- подписал фото певец.
Подписчики, увидев свежий кадр, вновь принялись интересоваться у артистов: "Вы вместе?", "Какая красивая пара", "Вы встречаетесь?", "Идеальная пара".