Сб, 6.06.2020
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ВЫ ВМЕСТЕ? ⟩ Ани Лорак и Сергей Лазарев спровоцировали слухи об их романе

Ани Лорак и Сергей Лазарев

ФОТО: Instagram

Ани Лорак и Сергей Лазарев вот уже на протяжении многих лет на своем примере доказывают, что дружба в шоу-бизнесе возможна. 

Артисты ходят друг к другу в гости, тепло общаются, часто делятся совместными фото. Однако многие поклонники убеждены, что Ани и Сергея связывает не только дружба, но и довольно романтические отношения. Под совместными снимками в соцсетях фанаты буквально засыпают звезд вопросами об их романе и не теряют надежд, что певцы будут вместе.

Не стал исключением и новый снимок, которым Лорак и Лазарев поделились в Instagram.

Как же я скучал по тебе, дорогая Каролина. Через годы, через расстояния наша дружба крепка и стабильна!

 - подписал фото певец.

Ани Лорак и Сергей Лазарев

ФОТО: Instagram

Подписчики, увидев свежий кадр, вновь принялись интересоваться у артистов: "Вы вместе?", "Какая красивая пара", "Вы встречаетесь?", "Идеальная пара".

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