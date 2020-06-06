ВЫ ВМЕСТЕ? ⟩ Ани Лорак и Сергей Лазарев спровоцировали слухи об их романе

Артисты ходят друг к другу в гости, тепло общаются, часто делятся совместными фото. Однако многие поклонники убеждены, что Ани и Сергея связывает не только дружба, но и довольно романтические отношения. Под совместными снимками в соцсетях фанаты буквально засыпают звезд вопросами об их романе и не теряют надежд, что певцы будут вместе.