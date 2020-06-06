ТРОИЦА В 2020 ГОДУ ⟩ Приметы праздника и что ни в коем случае нельзя делать

Близится Святая Троица, которая также называется Пятидесятница – это нарядный летний церковный праздник, который в этом году будет отмечаться 7 июня. На Троицу сохранилось множество красивых традиций, дошедших до нас еще с языческих времен. К примеру, в народе было принято встречать Троицу в убранстве зелени и цветов. Также есть много интересных примет, на которые стоит обратить внимание, чтобы привлечь удачу в свою жизнь.