ТРОИЦА В 2020 ГОДУ ⟩ Приметы праздника и что ни в коем случае нельзя делать

Узнайте, почему так важен праздник Троицы и на какие традиции и приметы стоит обратить внимание 7 июня!
Близится Святая Троица, которая также называется Пятидесятница – это нарядный летний церковный праздник, который в этом году будет отмечаться 7 июня. На Троицу сохранилось множество красивых традиций, дошедших до нас еще с языческих времен. К примеру, в народе было принято встречать Троицу в убранстве зелени и цветов. Также есть много интересных примет, на которые стоит обратить внимание, чтобы привлечь удачу в свою жизнь.
Народные и церковные традиции праздника Троицы
- В храмах на Троицу проводится одна из самых красивых служб, а после Божественной литургии совершается вечерня в память об исхождении Святого Духа на апостолов.
- По традиции, прихожане издавна украшали в праздник Троицы церкви и дома зеленью, цветами и травами, святили букеты из аира, любистка, ветвей березы, мяты, полыни, чтобы эти растения защитили их от злых сил, дали здоровье и удачу.
- Свататься в день Троицы – хорошая примета, сулящая крепкую семью, любовь и благополучие.
- На Троицу было принято подавать на стол праздничные блюда, а также хлеб и пироги. Если кусочек такого хлеба припрятать с Троицы до свадьбы, то жизнь у молодых сложится благополучно.
- Также у молодежи на Троицу были популярны гадания на суженого и на свою судьбу.
Что нельзя делать на Троицу, согласно народным приметам:
- В этот день, как и в другие значимые церковные праздники, нельзя заниматься серьезной и грязной домашней работой.
- Земля в день Троицы считалась именинницей, а потому главные запреты дня касались земли и растений. В этот день ни в коем случае нельзя нарушать покой земли: копать, пахать, боронить, косить траву, колоть дрова, рубить сучья, ломать и пилить деревья и даже сажать растения.
- В народе считалось, что на Троицу в мир людей приходят нимфы и русалки. Их нельзя было прогневить, чтобы они не навредили людям.
- На Троицу нельзя поодиночке ходить в лес или в поле.
- А еще на Троицу категорически нельзя купаться!