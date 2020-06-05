ВСЕ РЕШЕНИЯ - НЕОБРАТИМЫ! ⟩ Астролог предупредила о мощном влиянии «розового» полнолуния в ночь на 6 июня

По словам эксперта, в этом году нас ожидает шесть затмений, три из которых будут летом — 5 июня, 21 июня и 1 июля. Коридор затмений существенно повлияет на жизнь каждого из нас.

«Весь этот период крайне важен. Те люди, которые сейчас будут уходить из вашей жизни, уже отработали свое. Не держитесь за прошлое, отпустите. Также не принимайте никаких важных, судьбоносных решений в течение всего коридора затмений — с 5 июня по 5 июля, а лучше в течение всего лета. Изменить ваши решения и последствия от них будет невозможно, вы просто пострадаете», — объяснила астролог.

Также Алена Никольская посоветовала не доверять словам и действиям людей, которые вам мало знакомы. Очень большая вероятность того, что эти новые знакомые потом используют вас в своих корыстных целях.

По словам эксперта, затмение, которое пройдет сегодня, называется «розовым» полнолунием. В этот день Луна набирает силы, и человек ощущает переизбыток энергии, эмоций, чувств.

«Это затмение кармическое. Красный цвет вместе с белым как раз и дают розовый оттенок. Сейчас Марс находится в Рыбах, и все социальные планеты: Сатурн, Юпитер, Нептун очень напряжены. Поэтому будьте очень осторожны», — посоветовала Алена Никольская.

Астролог отметила, что под особенным вниманием сейчас представители Близнецов, Дев, Рыб и Стрельцов. Так как они максимально почувствуют затмение на себе. Для них этот период будет очень непростым.

Овнам, Рака, Козерогам и Скорпионам астролог посоветовала обратить внимание на здоровье. По ее словам, сейчас очень хорошее время, чтобы избавиться от вредных привычек и посвятить внимание своему телу и самочувствию.