Ким Кардашьян и Канье Уэст решили разъехаться

Модель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст расстаются? Этот вопрос волнует поклонников звездной пары по всему миру. Ходят слухи, что знаменитостям очень тяжело дался период самоизоляции и едва не разрушил их брак.

Как пишет Daily Mail, устав друг от друга, супруги сначала переселились в разные концы особняка, а после и вовсе решили разъехаться по разным домам. Даже свою шестилетнюю годовщину со дня свадьбы они провели по отдельности и не устраивали по этому поводу грандиозных торжеств.