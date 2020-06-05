ФОТО ⟩ Скандальная эстонская оперная певица позировала для журнала с эротическим подтекстом

Проживающая и музицирующая на протяжении шести лет во Франции Леллеп была замечена осенью этого года украинским стилистом Таней Тука, которая и позвала ее принять участие в съемке для демонстрации творений украинских дизайнеров, которая прошла весной этого года до пандемии коронавируса, пишет Elu24.

Тука, привезшая украинскую моду во Францию, предложила Леллеп устроить фотосессию с целью прорекламировать украинских дизайнеров.

Фотосессия, длившаяся два часа на улице холодного Парижа, заставили Леллеп несколько раз взвыть от холода, потому что платья и костюмы, в которых нужно было позировать, были очень воздушными и тонкими.

«Еще одна фотосессия, на которой я продрогла до мозга костей», — вспоминает Леллеп. «Особенно интересно, что я всегда улыбаюсь лучше всего на фотографиях, но в этот раз это не сработало. Фотограф просил меня, чтобы я всегда была серьезной».

В прошлом Леллеп неоднократно позировала для израильско-американского фотографа Эзры Гозо Мансура. Фото, на которых она была изображена, красовались на выставках во многих частях мира, а также завоевывали награды.

Издание заявляет, что предлагает пространство для публикации как известным, так и перспективным художникам и не боится эротики: на обложке были как голые, так и полуголые женщины и мужчины. Однако на фотографиях с Леллеп не было ничего эротического.

Трийн Леллеп для журнала BEYONDall. ФОТО: Пресс-материал

Трийн Леллеп для журнала BEYONDall. ФОТО: Пресс-материал

Трийн Леллеп для журнала BEYONDall. ФОТО: Пресс-материал