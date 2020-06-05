Инсайдер: Кейт Миддлтон шокирована предательством главного редактора журнала Tatler, который был другом семьи Посмотреть

В материале говорится, что Кейт чувствует себя "уставшей и загнанной в ловушку" из-за свалившихся на нее обязанностей после "Мегзита", и многих других вещах. Представители британских монархов уже заявили, что статья содержит ряд неточностей и искажений, а сама Кейт Миддлтон решила подать на издание в суд.

На днях же инсайдеры рассказали, что Кейт Миддлтон затаила обиду на главного редактора Tatler Ричарда Деннена за то, что он позволил этому материалу выйти в свет. По словам источника, близкого к королевской семье, герцогиня была шокирована предательством Деннена, которого считала близким другом их семьи, — с ним Кейт и Уильям дважды ездили вместе на отдых. Поговаривают, что Миддлтон чувствует себя обиженной и расстроенной, потому что не ожидала такой подлости от Ричарда.

При этом сам Ричард Деннен ранее утверждал, что перед публикацией этот материал лично обсуждался с герцогиней и ее мужем:

Они отрицают, что знали об этом, что однозначно не соответствует действительности.

Напомним, в статье, из-за которой разгорелся скандал, речь идет не только о стрессовом состоянии Кейт Миддлтон из-за внезапно свалившихся на нее королевских обязанностей, но и о ее расстройстве пищевого поведения, из-за которого она выглядит "пугающе истощенной", как в свое время выглядела принцесса Диана. В материале также содержится критика семьи и детей Миддлтон и раскрываются подробности ее плохих взаимоотношений с Меган Маркл. В частности, в репортаже описана ссора, которая якобы произошла между двумя герцогинями накануне свадьбы Гарри и Меган из-за выбора наряда для принцессы Шарлотты для торжества.

Это такая жестокая и ранящая колкость. Это отвратительно. Это сексизм и женоненавистничество в самом худшем проявлении. Эта статья полна лжи, в ней нет ни слова правды. Какая ирония, что любимый журнал королевской семьи вскоре будет ими же разгромлен. Кейт, которая от природы очень скромна, делает все, что в ее силах,

— уже прокомментировал источник из королевских кругов опубликованную статью.