Пт, 5.06.2020
Родившиеся в Таллинне тройняшки стали вторыми в этом году СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

УХ! ⟩ Лаура Пылдвере в дерзком купальнике объявила о начале лета

Eesti Muusika LIVE! Laura Põldvere

ФОТО: Madis Veltman

Певица из Эстонии Лаура Пылдвере, которая любит баловать подписчиков откровенными и яркими нарядами, подтвердила: лету быть!

31-летняя звезда конкурса "Евровидение" опубликовала новое горячее фото в Instagram, на котором позирует в синем монокини. За последние недели в Эстонии наконец потеплело и зимние куртки можно убрать подальше в шкаф.

Из-за всего происходящего в этом году было ощущение, что лето не наступит, однако есть хорошие новости - оно в пути!

- обрадовала Пылдвере своих фанатов.

Смотри фото!

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