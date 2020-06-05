УХ! ⟩ Лаура Пылдвере в дерзком купальнике объявила о начале лета

Певица из Эстонии Лаура Пылдвере, которая любит баловать подписчиков откровенными и яркими нарядами, подтвердила: лету быть!
31-летняя звезда конкурса "Евровидение" опубликовала новое горячее фото в Instagram, на котором позирует в синем монокини. За последние недели в Эстонии наконец потеплело и зимние куртки можно убрать подальше в шкаф.
Из-за всего происходящего в этом году было ощущение, что лето не наступит, однако есть хорошие новости - оно в пути!
- обрадовала Пылдвере своих фанатов.
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