ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Организатор протеста в поддержку темнокожих спровоцировал полицию

Протестующий, скрывавший лицо за шарфом и красной кепкой, с самого утра стоял на островке безопасности между площадью Вабадузе и Городской управой Таллинна. В руках у него был плакат с надписью «Justice for George Floyd» (Справедливость для Джорджа Флойда).

Джордж Флойд был 46-летним афроамериканцем, который умер, когда белый полицейский Дерек Шовен во время ареста прижимал его горло коленом в течение почти девяти минут.

После этого в США, а также в других частях света вспыхнули протесты, требующие уважения прав темнокожих.

Когда репортер Elu24 направился к протестующему, чтобы взять интервью, он уже собрал вещи и спрятался от дождя на автобусной остановке. Мгновение спустя дождь закончился и два полицейских автобуса остановились возле протестующего.

Активист возле автобусной остановки площади Вабадузе. ФОТО: Remo Tõnismäe

В ответ на вопрос репортера Elu24 полицейский спросил, не пришли ли вы из-за темы связанной с Джорджем? Полиция больше не отвечала на вопросы, заявив, что информацию будет предоставлять их пресс-секретарь, который должен был вскоре туда добраться.

Прибывший через пару минут пресс-секретарь не дал никаких комментариев. На вопросы, отправленные ему по электронной почте, также не последовало ответа и в течение дня. Таким образом, осталось неясным, было ли протестующему приказано уйти и почему.