«Совсем как человек»: украинка показала свою «угрюмую» кошку, ставшую звездой в США

Похоже, у прославленной на весь мир Grumpy Cat появилась серьезная конкурентка. Это кошка по кличке Киця (Kitzia), которая вместе со своей хозяйкой Викторией Отдельновой (Viktoriia Otdielnova) живет в американском городе Орландо, штат Флорида. Виктория переехала в США из Житомира в 2014 году. Она – профессиональный фотограф, работает в сфере логистики, пишет Сегодня.
Аккаунт в Instagram для своей кошки девушка завела чуть более двух лет назад – в апреле 2018 года. На страничку забавного пушистика уже подписались 48 тысяч пользователей сети.
«Мой муж на длительное время улетал на родину, чтобы я не скучала, он подарил мне эту кошечку. Выглядела она вполне обычно, но с возрастом начала делать смешные и угрюмые мордочки. Совсем как человек! У Кици нет никаких отклонений или заболеваний, она вполне здорова», – рассказывает сайту «Сегодня.Lifestyle» Виктория.
Девушка отмечает, что кошка «знает и любит только своих хозяев» и делает угрюмую мордочку, если чужой человек хочет ее погладить. «Киця также не любит, когда в доме закрыты двери. Иначе мне приходится вставать в три часа ночи и открывать их, потому что она царапается. А когда открываешь – просто уходит», – смеется хозяйка.
Киця очень любит ряженку. «Редко, но могу позволить ей», – признается Виктория, отмечая, что в Америке есть зоомагазины, где продается качественный органический корм для животных.
Из-за необычной внешности кошкой интересуются рекламодатели. «Часто предлагают поучаствовать в рекламе в обмен на сам продукт. Но обращались даже люди из сферы банковских услуг и прочего, к чему мы не имеем никакого отношения. Если честно, не хочу соглашаться на что попало. Лучше сосредоточиться на действительно интересных проектах», – резюмировала Виктория.