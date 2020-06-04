Чт, 4.06.2020
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ШИКАРНАЯ! ⟩ Ани Лорак без нижнего белья в откровенном платье подчеркнула пышный бюст

Ани Лорак

ФОТО: Instagram

Певица Ани Лорак продолжает соблазнять поклонников свои пикантными образами. 

Так, в сторис своего Instagram исполнительница запостила несколько соблазнительных фотографий в черно-белых цветах. На снимках Лорак соблазнительно позирует камерам в белоснежном кружевном платье с высокими разрезами до бедра. 

Ани Лорак

ФОТО: Instagram

Наряд исполнительницы прекрасно подчеркнул ее пышный бюст. Чему именно посвящены эти съемки, Ани держит интригу. Однако фанаты предполагают, что артистка снимает новый клип на свой недавний трек "Твоей любимой". 

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