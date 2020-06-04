ШИКАРНАЯ! ⟩ Ани Лорак без нижнего белья в откровенном платье подчеркнула пышный бюст

Певица Ани Лорак продолжает соблазнять поклонников свои пикантными образами.
Так, в сторис своего Instagram исполнительница запостила несколько соблазнительных фотографий в черно-белых цветах. На снимках Лорак соблазнительно позирует камерам в белоснежном кружевном платье с высокими разрезами до бедра.
Наряд исполнительницы прекрасно подчеркнул ее пышный бюст. Чему именно посвящены эти съемки, Ани держит интригу. Однако фанаты предполагают, что артистка снимает новый клип на свой недавний трек "Твоей любимой".