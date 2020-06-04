Чт, 4.06.2020
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ВИДЕО ⟩ За полторы недели жители Эстонии отправили в Институт развития здоровья 1500 клещей

Почтовый ящик для писем с клещами оказался очень популярным среди жителей Эстонии. Людям нравится отправять членистоногих в Институт развития здоровья, а ученым нравится получать такие письма.

Глава вирологической лаборатории Института развития здоровья Юлия Геллер рассказала, что найденного на себе или на своем домашнем питомце клеща можно зарегестрировать на веб-странице puugiinfo.ee и затем отправить находку почтой в Институт развития здоровья.

Отправленный по почте клещ.

ФОТО: Скриншот видео Reporter

Письма приходят со всей Эстонии, клещей сортируют по месту находки и затем помещают на длительное время в морозильную камеру с целью их умерщвления, только после этого ученые приступают к их изучению. 

Смотрите видео!

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