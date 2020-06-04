ВИДЕО ⟩ За полторы недели жители Эстонии отправили в Институт развития здоровья 1500 клещей

Глава вирологической лаборатории Института развития здоровья Юлия Геллер рассказала, что найденного на себе или на своем домашнем питомце клеща можно зарегестрировать на веб-странице puugiinfo.ee и затем отправить находку почтой в Институт развития здоровья.

Письма приходят со всей Эстонии, клещей сортируют по месту находки и затем помещают на длительное время в морозильную камеру с целью их умерщвления, только после этого ученые приступают к их изучению.