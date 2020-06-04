ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Необычные места в современном Таллинне, которыми восторгаются туристы

Прекрасный Таллинн на берегу Балтийского моря ФОТО: Zen.Yandex.ru

День 1.

Таллинн знаменит своим Старым городом, но знакомство с городом мы начали не с него. Наш отель находился в квартале Ротерманна (исторический район в Кесклинне), в пешей доступности от порта на берегу залива, Старого города и площади Виру.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Квартал современный, приятный, включает в себя старые промышленные здания и современную архитектуру. Здесь можно найти много кафе, магазинов и даже кинотеатр. Но вечером воскресенья все закрывается достаточно рано, имейте это в виду.

Недалеко от отеля Metropol находился небольшой Эстонский Музей Архитектуры с интерактивной выставкой для детей, макетами, фотографиями архитектуры.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Завершением дня стала экскурсионная прогулка по современной части Таллинна. Мы посмотрели на дорогие дома, аккуратные, малоэтажные, стильные.

«Я бы вообще сказала, что привлекательность Таллинна - в стильных продуманных деталях», - пишет автор блога.

Посетили творческий городок Теллискиви, расположенный в помещениях бывшей промышленной территории. В нем находятся творческие студии, дизайнерские магазины, кафе и много уличного искусства. Узнали, как выглядят самые дорогие и модные елочные игрушки, заглянули на самый цивилизованный рынок возле Балтийского вокзала.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Успели добраться до Морского музея, но времени осмотреть его уже не оставалось.

Ощущения от города были самыми приятными.

Единственное, на что хочу обратить внимание, - ПОГОДА. В середине декабря здесь было +5, но было дико холодно, влажно и ветренно. Поэтому для долгих прогулок запасайтесь термобельем или горячительными напитками.

Последний день был предназначен для знакомства с музеем KuMu, который является крупнейшим филиалом Эстонского художественного музея. Конечно же, мы забыли о том, что это был понедельник и музей был закрыт. Но это нас не остановило и мы отправились на осмотр его территории.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

И об этом решении мы ни капли не пожалели!

Территория многоуровневая, очень много ступеней, разных покрытий, безбарьерная среда, дизайн чувствуется даже снаружи. Очень жаль, что не удалось попасть внутрь!

ФОТО: Zen.Yandex.ru

По пути мы лицезрели высотки Таллинна, аккуратные деревянные дома, резиденцию президента.

Город произвел очень приятное, уютное впечатление. Прекрасное сочетание современного и старинного. Стиль, качество, атмосфера.