ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Необычные места в современном Таллинне, которыми восторгаются туристы

Российские туристы скучают по тем временам, когда можно было беспрепятственно путешествовать по миру и часто заезжать в Таллинн - столицу Эстонии. На сайте Zen.Yandex.ru в блоге Archi view автор вспоминает последнюю перед закрытием границ поездку и те места, которые они посетили.
День 1.
Таллинн знаменит своим Старым городом, но знакомство с городом мы начали не с него. Наш отель находился в квартале Ротерманна (исторический район в Кесклинне), в пешей доступности от порта на берегу залива, Старого города и площади Виру.
Квартал современный, приятный, включает в себя старые промышленные здания и современную архитектуру. Здесь можно найти много кафе, магазинов и даже кинотеатр. Но вечером воскресенья все закрывается достаточно рано, имейте это в виду.
Недалеко от отеля Metropol находился небольшой Эстонский Музей Архитектуры с интерактивной выставкой для детей, макетами, фотографиями архитектуры.
Завершением дня стала экскурсионная прогулка по современной части Таллинна. Мы посмотрели на дорогие дома, аккуратные, малоэтажные, стильные.
«Я бы вообще сказала, что привлекательность Таллинна - в стильных продуманных деталях», - пишет автор блога.
Посетили творческий городок Теллискиви, расположенный в помещениях бывшей промышленной территории. В нем находятся творческие студии, дизайнерские магазины, кафе и много уличного искусства. Узнали, как выглядят самые дорогие и модные елочные игрушки, заглянули на самый цивилизованный рынок возле Балтийского вокзала.
Успели добраться до Морского музея, но времени осмотреть его уже не оставалось.
Ощущения от города были самыми приятными.
Единственное, на что хочу обратить внимание, - ПОГОДА. В середине декабря здесь было +5, но было дико холодно, влажно и ветренно.
Поэтому для долгих прогулок запасайтесь термобельем или горячительными напитками.
Последний день был предназначен для знакомства с музеем KuMu, который является крупнейшим филиалом Эстонского художественного музея. Конечно же, мы забыли о том, что это был понедельник и музей был закрыт. Но это нас не остановило и мы отправились на осмотр его территории.
И об этом решении мы ни капли не пожалели!
Территория многоуровневая, очень много ступеней, разных покрытий, безбарьерная среда, дизайн чувствуется даже снаружи. Очень жаль, что не удалось попасть внутрь!
По пути мы лицезрели высотки Таллинна, аккуратные деревянные дома, резиденцию президента.
Город произвел очень приятное, уютное впечатление. Прекрасное сочетание современного и старинного. Стиль, качество, атмосфера.
Народ мне тоже понравился. Эстонцы не такие открытые, как южане, но все же достаточно гостеприимные. Очень много людей говорят на русском, большинство владеет английским, то есть трудностей с общением быть не должно. Говорят, что в Эстонии не любят русских, но я на себе этот момент не ощутила.