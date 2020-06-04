Чт, 4.06.2020
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ВИДЕО ⟩ Пошлая скульптура раздражает жителей Пярну: а вам бы такое понравилось?

ФОТО: Uudised.tv3.ee

На первый взгляд безобидная деревянная скульптура художника Адо Козе стала причиной скандала в эстонском городе Пярну. Некоторые родители увидели в ней пошлость: им кажется, что ствол дерева напоминает мужской половой орган. А к макушке ствола прикреплен летающий змей. 

Дерево планировалось поджечь во время празднования Ивановой ночи, тогда летающий змей бы улетел. «Молодые матери против скульптуры», - сказал художник. Тележурналисты канала TV3 опросили прохожих и выяснили их мнение по поводу увиденного. «С каждым годом только это дерево становится всё длиннее», - сказал мужчина. Женщине, проходившей мимо, скульптура тоже очень нравится. В этом году длина ствола - 10,5 метров, в прошлом года дерево было скромнее - 6,5 метров, пишет Uudised.tv3.ee.

Но теперь от городских властей поступило требование: местных жителей просят убрать данную скульптуру до конца месяца, но текст, который там написано, требуется немедленно удалить. Так что, Иванов день здесь таки отметят. 

Для справки: зимой это дерево украшало главную площадь Пярну. 

Смотрите видео! 

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