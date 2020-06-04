ВИДЕО ⟩ Пошлая скульптура раздражает жителей Пярну: а вам бы такое понравилось?

Дерево планировалось поджечь во время празднования Ивановой ночи, тогда летающий змей бы улетел. «Молодые матери против скульптуры», - сказал художник. Тележурналисты канала TV3 опросили прохожих и выяснили их мнение по поводу увиденного. «С каждым годом только это дерево становится всё длиннее», - сказал мужчина. Женщине, проходившей мимо, скульптура тоже очень нравится. В этом году длина ствола - 10,5 метров, в прошлом года дерево было скромнее - 6,5 метров, пишет Uudised.tv3.ee.