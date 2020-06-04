«Не поменялась»: Наташа Королева повторила фото с сыном 17-летней давности

В снятом ролике звезда повторила с наследником фото 17-летней давности. На снимке начала 2000-х Королева держит годовалого Архипа на руках, сидя в кресле. Белокурый малыш чем-то недоволен в отличие от любящей мамы. Подобное выражение лица Глушко-младший принял и теперь. На видео он склонился на сидящей матерью и обнял ее, подчеркнуто скривив рот. Наталья же, как и в оригинале, радостно улыбнулась.