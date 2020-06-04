УРА! ⟩ Уже в июле на Певческом поле состоятся первые концерты!

После длительной паузы артисты наконец-то получили возможность встретиться с публикой в живую! В четверг, 2 июля на сцену на Певческом поле в Таллинне выйдет nublu, в пятницу, 3 июля - Quick Start, которые еще не дали ни одного концерта в этом году, а в субботу, 4 июля, разбивать сердца поклонниц будет Карл-Эрик Таукар.

Для того, чтобы посещение концерта было безопасным как для зрителей, так и для работников, билеты на сидячие места будут продаваться таким образом, чтобы соблюдалось правило 2+2, а всего в продажу поступит 1000 билетов.